港股ADR跌141點 夜期低水158點 美期升 亞股個別發展
文章日期：2021年11月22日 08:37
美股向下，港股ADR跌141點或0.57%，報24908點，即月恒指夜期跌97點，低水158點，報24892點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.72%，折合報492.4元；阿里巴巴（9988）跌1.88%，折合報136.68元；美團（3690）跌0.67%，折合報278.93元；匯控（0005）跌1.53%，折合報45.34元；建行（0939）跌0.93%，折合報5.16元。
道期現升0.106%；標期現升0.11%；納期現升0.16%。日股現跌0.58%，韓股現升0.72%，澳股現跌0.55%。
今日焦點股份可留意：
潤啤（0291）新奧（2688）京東（9618）網易（9999）獲納入恒生指數，恒大（3333）被剔出國指。
友邦（1299）在恒指權重下降，美團（3690）升至8%與騰訊阿里看齊。
同程藝龍（0780）等多間公司公布業績。
金融時報﹕港交所查俄鋁（0486）分拆，疑兩大股東協議損小股東利益。
市監局處罰43宗違法實施經營者集中個案，騰訊阿里有份。
恒大汽車（0708）兩周兩配股，再配售集資27億。
冠忠巴士（0306）盈警，無抗疫基金料中期蝕1億。
嗶哩嗶哩（9626）下周一復牌，票據換股價溢價4成。
利寶閣（1869）：去年收購上海食品公司涉造假數，已向上海警方報告。
遠洋（3377）斥7.8億人幣增持物業公司。
港交所（0388）就優化海外發行人上市制度刊發諮詢總結。
銀保監：10月末銀行業金融機構房地產貸款按年增8.2%。留意內房股。
澳門第三季GDP按年升32.9%。留意濠賭股。
霸王（1338）料今年首10個月虧損擴大至1300萬人幣。
專業旅運（1235）料中期虧損收窄至最多760萬。
大昌集團（0088）發盈喜，料中期虧轉盈賺3900萬。
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