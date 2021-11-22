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港股ADR跌141點 夜期低水158點 美期升 亞股個別發展

文章日期：2021年11月22日 08:37

美股向下，港股ADR跌141點或0.57%，報24908點，即月恒指夜期跌97點，低水158點，報24892點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.72%，折合報492.4元；阿里巴巴（9988）跌1.88%，折合報136.68元；美團（3690）跌0.67%，折合報278.93元；匯控（0005）跌1.53%，折合報45.34元；建行（0939）跌0.93%，折合報5.16元。

道期現升0.106%；標期現升0.11%；納期現升0.16%。日股現跌0.58%，韓股現升0.72%，澳股現跌0.55%。

今日焦點股份可留意：

潤啤（0291）新奧（2688）京東（9618）網易（9999）獲納入恒生指數，恒大（3333）被剔出國指。

友邦（1299）在恒指權重下降，美團（3690）升至8%與騰訊阿里看齊。

同程藝龍（0780）等多間公司公布業績。

金融時報﹕港交所查俄鋁（0486）分拆，疑兩大股東協議損小股東利益。

市監局處罰43宗違法實施經營者集中個案，騰訊阿里有份。

恒大汽車（0708）兩周兩配股，再配售集資27億。

冠忠巴士（0306）盈警，無抗疫基金料中期蝕1億。

嗶哩嗶哩（9626）下周一復牌，票據換股價溢價4成。

利寶閣（1869）：去年收購上海食品公司涉造假數，已向上海警方報告。

遠洋（3377）斥7.8億人幣增持物業公司。

港交所（0388）就優化海外發行人上市制度刊發諮詢總結。

銀保監：10月末銀行業金融機構房地產貸款按年增8.2%。留意內房股。

澳門第三季GDP按年升32.9%。留意濠賭股。

霸王（1338）料今年首10個月虧損擴大至1300萬人幣。

專業旅運（1235）料中期虧損收窄至最多760萬。

大昌集團（0088）發盈喜，料中期虧轉盈賺3900萬。

 

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