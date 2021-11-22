恒指高開7點 新奧升6.6% 京東升3.2% 恒大跌1% 農夫山泉跌5.3%
文章日期：2021年11月22日 09:28
恒指今早高開7點或0.03%，報25057點，成交金額56億元；國指今早高開10點或0.12%，報8981點。恒生科技指數開市報6456點，跌0.02%。
藍籌21隻升，18隻下跌，21隻無升跌。李寧（2331）升1.91%，報95.85元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.65%，報86元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻31點；領展（0823）跌2.17%，報69.9元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.41%，報45.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低26點。
恒生科技指數成份股8隻升，12隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是汽車之家（2518）開市報69.05元，升4.38%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報532.5元，跌15.48%。
恒指續低於所有主要平均線，而10天線(25256.67點)正上試20天線(25265.25點)。科指上試10天線(6497.71點)，續高於20天線(6430.34點)、50天線(6384.48點)。
指數成份股12月6日變動，恒指將新增潤啤（0291）開市報66.7元，升2.62%；新奧（2688）開市報151.3元，升6.62%；京東（9618）開市報364元，升3.29%；網易（9999）開市報185.3元，升3.52%。國指新增信達生物（1801）開市報81.5元，升1.49%；被剔出國指的恒大（3333）開市報2.75元，跌1.08%。獲納入恒生綜合指數的騰盛博藥（2137）開市報37.9元，升4.12%；醫脈通（2192）開市報43.6元，升1.04%；海倫司（9869）開市報18.9元，升1.18%。
憧憬染藍落空，農夫山泉（9633）開市報46.3元，跌5.32%。
友邦（1299）在恒指權重下降，美團（3690）升至8%與騰訊阿里看齊。友邦開市報86元，升1.65%。美團開市報278元，跌1%。
同程藝龍（0780）等多間公司公布業績。無成交，報17.88元。
金融時報﹕港交所查俄鋁（0486）分拆，疑兩大股東協議損小股東利益。俄鋁開市報7.48元，跌2.98%。
市監局處罰43宗違法實施經營者集中個案，騰訊阿里有份。騰訊（0700）開市報498元，升0.4%；阿里巴巴（9988）開市報139元，跌0.22%。
恒大汽車（0708）兩周兩配股，再配售集資27億。開市報3.7元，升4.82%。
冠忠巴士（0306）盈警，無抗疫基金料中期蝕1億。無成交，報2.22元。
嗶哩嗶哩（9626）下周一復牌，票據換股價溢價4成。開市報532.5元，跌15.48%。
利寶閣（1869）：去年收購上海食品公司涉造假數，已向上海警方報告。無成交，報0.335元。
遠洋（3377）斥7.8億人幣增持物業公司。開市報1.83元，升0.55%。
港交所（0388）就優化海外發行人上市制度刊發諮詢總結。開市報466.6元，升0.47%。
銀保監：10月末銀行業金融機構房地產貸款按年增8.2%。內房股個別發展，旭輝（0884）開市報4.76元，升2.81%；富力（2777）開市報4.37元，升2.34%；融創（1918）開市報15.68元，升1.82%；世茂集團（0813）開市報10.1元，跌0.39%。
澳門第三季GDP按年升32.9%。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）開市報10.76元，升0.56%；美高梅中國（2282）開市報5.5元，無升跌；澳博（0880）開市報6.23元，升1.3%；永利澳門（1128）開市報7.1元，跌1.39%；銀河娛樂（0027）開市報46.45元，升0.43%；金沙中國（1928）開市報19.62元，升0.72%；信德（0242）開市報2.11元，升0.96%。
霸王（1338）料今年首10個月虧損擴大至1300萬人幣。無成交，報0.107元。
專業旅運（1235）料中期虧損收窄至最多760萬。無成交，報0.225元。
大昌集團（0088）發盈喜，料中期虧轉盈賺3900萬。開市報4.76元，跌0.21%。
破頂股表現
破頂股包括，栢能集團（1263）創上市新高，見13.98元，開市報13.98元，升0.87%；易緯集團（3893）創52周高，見0.75元，開市報0.75元，升10.29%。
破底股方面
破底股包括，人瑞人才（6919）創上市新低，見8.02元，開市報8.02元，跌1.84%。
異動股
上升異動股，包括，東銀國際（0668）開市報0.29元，升13.73%；基石藥業（2616）開市報11.68元，升11.24%；易緯集團（3893）創52周高，見0.75元，開市報0.75元，升10.29%；毅德國際（1396）開市報0.46元，升9.52%；新奧能源（2688）開市報151.3元，升6.62%；恒大汽車（0708）開市報3.7元，升4.82%；汽車之家（2518）開市報69.05元，升4.38%；騰盛博藥（2137）開市報37.9元，升4.12%。
下跌異動股，包括，嗶哩嗶哩（9626）開市報532.5元，跌15.48%；農夫山泉（9633）開市報46.3元，跌5.32%；361度（1361）開市報3.47元，跌3.07%；俄鋁（0486）開市報7.48元，跌2.98%；領展（0823）開市報69.9元，跌2.17%；嘉里物流（0636）開市報24.15元，跌2.03%；香港興業（0480）開市報2.99元，跌1.97%；中升（0881）開市報67.85元，跌1.95%。
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