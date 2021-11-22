港元現報7.7914元貶值7點子，曾貶值最多9點子，報7.7916元，亦曾升值最多11點子，報7.7896元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.2點子至0.05179%；1星期HIBOR跌0.18點子至0.06036%；2星期HIBOR跌0.2點子至0.06929%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.46點子至0.20625%；6個月期HIBOR升0.2點子至0.25929%；12個月期HIBOR升0.11點子至0.35768%。

美元指數現報96.171升值0.14點或0.15%。

美元1個月期LIBOR報0.09338%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0036%，連續5日擴闊，利差是2021年6月16日後最高，當日差距為0.0091%

對上一次連續5日擴闊，是2021年11月12日，當日利差報-0.0149%。