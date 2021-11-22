野村預計內地將加大貨幣和財政政策寬鬆力度
文章日期：2021年11月22日 11:06
野村證券首席中國經濟學家陸挺認為，近期一系列會議和政策報告顯示中國開始益發擔心經濟增長，已經開始採取行動調整政策立場，以免經濟增速進一步下滑。
他在最新研究報告指出，中國將很快大幅加大貨幣和財政政策寬鬆力度，以抵禦日益增大的經濟下行壓力，未來數月再度調降存款準備金率的可能性快速升高，但由於PPI高企、CPI上升、政策傳導機制不暢等，降息的概率依然小。
他又指，傳統的貨幣和財政寬鬆舉措可能無法有效提振受房地產調控、疫情常態化防控、人民幣強勢等多重因素打擊的終端需求，預計中國經濟增速將持續放緩至明年春天，才會促使北京取消大部分限制措施。他預計，明年首季中國經濟增長或僅得2.9%。
他認為，除了更大力度的貨幣和財政寬鬆舉措，中國政府可能會解除一些房地產調控措施，但部分重要調控舉措譬如「三道紅線」、「兩條紅線」等都會保留。另外，為了提振出口，政府可能阻止人民幣升值、甚至允許一定幅度的貶值。
野村把中國明年全年增速預測由原來的4.8%下調至4.3%，至於中國政府的明年增速目標可能設在更容易實現的5%左右。
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