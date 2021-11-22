恒指半日跌87點 美團跌3.4% 海底撈跌4.7%
文章日期：2021年11月22日 12:10
恒指今早高開7點，曾升最多49點，其後倒跌最多127點，高低波幅178點。恒指半日跌87點或0.35%，報24962點，成交金額724億元；國指跌32點或0.37%，報8937點。恒生科技指數收報6406點，跌0.79%。
藍籌20隻升，34隻下跌，6隻無升跌。瑞聲（2018）升7.26%，收報36.95元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.36%，收報85.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻25點；海底撈（6862）跌4.77%，收報18.78元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌3.42%，收報271.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低79點。
恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌。升幅最大的是瑞聲（2018）收報36.95元，升7.26%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報571.5元，跌9.29%。
恒指10天線(25247.18點)上試20天線(25260.5點)，受制於50天線(25144.75點)。科指受制於10天線(6492.7點)，失守20天線(6427.84點)，下試50天線(6383.48點)。
北水南下合計淨流出9.24億元，終止單日流入。南水北上合計淨流入31.03億元人民幣，較上日減少62.58%，連續第2日流入，累計流入113.96億元。
奧園（3883）8.16億人民幣ABS展期方案據報獲批。收報2.3元，跌3.77%。
染藍大熱倒灶，農夫山泉（9633）曾瀉逾一成。收報44.6元，跌8.79%。
指數成份股變動，12月6日起生效，恒指新增的潤啤（0291）收報65.25元，升0.38%；新奧（2688）收報147元，升3.59%；京東（9618）收報359元，升1.87%；網易（9999）收報184.7元，升3.18%。國指新增的信達生物（1801）收報79元，跌1.62%。被剔出國指的恒大（3333）收報2.74元，跌1.44%。
獲納入恒生綜合指數的騰盛博藥（2137）收報36.55元，升0.41%；醫脈通（2192）收報43.25元，升0.23%；海倫司（9869）收報18.1元，跌3.1%。
友邦（1299）在恒指權重下降，美團（3690）升至8%與騰訊阿里看齊。友邦收報85.75元，升1.36%。美團收報271.2元，跌3.42%。
同程藝龍（0780）等多間公司公布業績。同程藝龍收報17.42元，跌2.57%。
金融時報﹕港交所查俄鋁（0486）分拆，疑兩大股東協議損小股東利益。俄鋁收報7.49元，跌2.85%。
市監局處罰43宗違法實施經營者集中個案，騰訊阿里有份。騰訊（0700）收報495.8元，跌0.04%；阿里巴巴（9988）收報138.9元，跌0.29%。
恒大汽車（0708）兩周兩配股，再配售集資27億。收報3.49元，跌1.13%。
冠忠巴士（0306）盈警，無抗疫基金料中期蝕1億。收報2.39元，升7.66%。
嗶哩嗶哩（9626）下周一復牌，票據換股價溢價4成。收報571.5元，跌9.29%。
利寶閣（1869）：去年收購上海食品公司涉造假數，已向上海警方報告。收報0.335元，無升跌。
遠洋（3377）斥7.8億人幣增持物業公司。收報1.82元，無升跌。
港交所（0388）就優化海外發行人上市制度刊發諮詢總結。收報462.2元，跌0.47%。
銀保監：10月末銀行業金融機構房地產貸款按年增8.2%。內房股。合景泰富（1813）收報6.83元，跌4.34%；融創（1918）收報14.82元，跌3.77%；世茂集團（0813）收報9.89元，跌2.47%；時代中國（1233）收報4.89元，跌3.74%；奧園（3883）收報2.3元，跌3.77%。
澳門第三季GDP按年升32.9%。濠賭股，新濠國際發展（0200）收報11.12元，升3.93%；美高梅中國（2282）收報5.85元，升6.36%；澳博（0880）收報6.36元，升3.41%；永利澳門（1128）收報7.74元，升7.5%；銀河娛樂（0027）收報48.2元，升4.22%；金沙中國（1928）收報20.6元，升5.75%；信德（0242）收報2.12元，升1.44%。
霸王（1338）料今年首10個月虧損擴大至1300萬人幣。收報0.103元，跌3.74%。
專業旅運（1235）料中期虧損收窄至最多760萬。收報0.225元，無升跌。
大昌集團（0088）發盈喜，料中期虧轉盈賺3900萬。收報4.82元，升1.05%。
破頂股表現
破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見10.46元，收報10.4元，升9.94%；L'OCCITANE（0973）創上市新高，見33元，收報31.9元，升0.47%；栢能集團（1263）創上市新高，見15.3元，收報15.28元，升10.25%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.075元，跌1.32%；精英匯（1775）創52周高，見0.8元，收報0.79元，升2.6%；易緯集團（3893）創52周高，見0.82元，收報0.78元，升14.71%；維珍妮（2199）創52周高，見6.2元，收報6.19元，升8.6%。
破底股方面
破底股包括，榮萬家（2146）創上市新低，見5.65元，收報5.65元，跌2.42%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.13元，收報0.134元，跌1.47%；聯易融（9959）創上市新低，見6.4元，收報6.5元，跌8.84%；朝雲集團（6601）創上市新低，見3.1元，收報3.17元，跌2.16%；和譽（2256）創上市新低，見10.1元，收報10.16元，跌4.15%；人瑞人才（6919）創上市新低，見8元，收報8.03元，跌1.71%；愛康醫療（1789）見52周低6.82元，收報6.86元，跌4.59%；華潤醫療（1515）見52周低4.93元，收報4.97元，跌1.19%；海底撈（6862）見52周低18.38元，收報18.78元，跌4.77%；電視廣播（0511）見52周低5.02元，收報5.08元，跌2.68%；恒安（1044）見52周低37.5元，收報38.55元，升0.78%；H&H國際（1112）見52周低15.36元，收報15.44元，跌4.69%；原生態牧業（1431）見52周低0.32元，收報0.32元，跌3.03%；麗展（0488）見52周低3.84元，收報3.91元，無升跌；遠東宏信（3360）見52周低6.82元，收報6.94元，升0.14%。
異動股
上升異動股，包括，易緯集團（3893）創52周高，見0.82元，收報0.78元，升14.71%；東銀國際（0668）收報0.29元，升13.73%；新東方在線（1797）收報7.83元，升13.48%；和黃醫藥（0013）收報54.35元，升12.29%；聯眾（6899）收報0.57元，升11.76%；盛諾集團（1418）收報0.29元，升11.54%；栢能集團（1263）創上市新高，見15.3元，收報15.28元，升10.25%；高偉電子（1415）創上市新高，見10.46元，收報10.4元，升9.94%；TOM集團（2383）收報0.8元，升9.59%；揚科集團（1460）收報0.53元，升9.28%；長城汽車（2333）收報37元，升8.98%。
下跌異動股，包括，比高（8220）收報0.04元，跌13.04%；三葉草生物（2197）收報11.56元，跌10.94%；春立醫療（1858）收報18.88元，跌10.73%；嗶哩嗶哩（9626）收報571.5元，跌9.29%；聯易融（9959）創上市新低，見6.4元，收報6.5元，跌8.84%；農夫山泉（9633）收報44.6元，跌8.79%；時代集團（1023）收報0.51元，跌7.27%；第一服務（2107）收報1.83元，跌7.11%；修身堂（8200）收報1.49元，跌6.88%。
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