恒指今早高開7點，曾升最多49點，其後倒跌最多127點，高低波幅178點。恒指半日跌87點或0.35%，報24962點，成交金額724億元；國指跌32點或0.37%，報8937點。恒生科技指數收報6406點，跌0.79%。