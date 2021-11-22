彩虹電器向蘇寧易購追商票欠款3670萬元人幣
文章日期：2021年11月22日 12:21
財困的蘇寧易購（深）（002024）遭入稟追債，據同於深交所上市的成都彩虹電器（深）（003023）公布，已向江蘇省南京市中級人民法院提起訴訟，要求判令蘇寧易購、蘇寧採購中心兩被告支付票據3671萬元人民幣及利息，以及訟費、保全費均由被告承擔。
彩虹電器指出，公司與蘇寧採購中心、蘇寧易購天貓及加盟店、蘇寧對公、蘇寧自營（常規門店、直營店、電器超市）等渠道開展線上和線下業務合作，銷售公司生產的生活電器產品，雙方訂立了業務合作合同，合同約定貨款結算周期為1個月，貨款支付方式為三個月電子銀行承兌匯票。
但在合同履行過程中，蘇寧採購中心違反合同約定，出現逾期支付貨款的情形。在不得已的情況下，公司接受了商業承兌匯票支付方式。在2021年3月19日至4月13日期間，蘇寧採購中心開出電子商業承兌匯票4張，票據金額分別為575.73萬元、1360.5萬元、1207.36萬元及527.4萬元，合計3671萬元，上述匯票現已到期。公司通過在電子匯票系統提示付款、發函通知、派員催收等多種方式要求蘇寧採購中心付款，但蘇寧採購中心始終拒絕支付。
集團指，是次訴訟涉及應收賬款金額 3671萬元，佔公司上一年凈資產的 2.92%。由於上述應收款項的收回存在不確定性，可能導致應收款項壞賬損失。案件尚未開庭審理，對公司本期及期後利潤的影響存在不確定性，將依據企業會計準則合理估計預期信用損失，計提資產減值準備。
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