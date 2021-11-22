科網股受壓，美團-W（3690）跌逾3%。嗶哩嗶哩-SW（9626）跌近1%。汽車股強勢，比亞迪股份（1211）升4%，長城汽車（2333）升9%。原料及部件股贛鋒（1772）、敏實（0425）、耐世特（1316）升3%、4%。電子部件股舜宇光學科技（2382）、時代電氣（3898）分別4%、8%。濠賭股做好，銀河娛樂（0027）升4%。消費股有回吐，海底撈（6862）跌半成，農夫山泉（9633）失落染藍，股價跌9%。海爾智家（6690）跌4%。個別醫藥醫療亦有回吐。

電子部件股轉強，上游建滔集團（0148）愈升愈有，建滔積層板（1888）有追落後迹象。建滔積層板上半年業務持續復蘇，半年純利升3.6倍；隨着缺電及原材料價格上漲問題緩和，電子行業需求旺盛，加上產能提升及對上游擴產，加強垂直整合競爭力，料業績保持可以較快增長。

建滔積層板的股價上周升穿50天線整固後今早再漲，短線有望挑戰14元關口。入市可以低收50天線止蝕。

劉思明

投資版副主編