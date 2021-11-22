按客源分析，內地旅客按年減少44.2%至30.09萬人次，其中個人遊旅客近6.41萬人次。大灣區珠三角九市旅客共18.46萬人次，來自珠海市的佔67.4%。香港及台灣地區旅客分別有2.44萬人次及2809人次。

今年首10個月的訪澳入境旅客共608.37萬人次，按年增加32.2%；留宿旅客達301.51萬人次及不過夜旅客達306.87萬人次，分別增加43%及23.1%。旅客平均逗留1.6日，同比上升0.2日；留宿旅客的平均逗留時間為3.2日，增加0.4日；不過夜旅客只有0.1日，減少0.1日。

另第68屆澳門格蘭披治大賽車剛於周日結束，澳門體育局表示，3日的賽事共有5.6萬人次入場。旅遊局則表示，隨著疫情穩定，加上各項大型盛事舉辦，入境旅客量持續回升，上周五單日旅客量錄得3.5萬人次新高。濠賭股方面，股價普遍逆市上升，當中升幅最大為美高梅中國（2282），截至今午2時55分，升幅多達7.46%；升幅最少的澳博（0880），亦見升2.93%。

其他報道

彩虹電器向蘇寧易購追商票欠款3670萬元人幣

恒指半日跌87點 美團跌3.4% 海底撈跌4.7%

金管局：轉數快系統於下月19日進行系統遷移

滬深三大指數半日向上 創板指半日升2%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升5日 創4個半月高

野村預計內地將加大貨幣和財政政策寬鬆力度

奧園8.16億人民幣ABS展期方案據報獲批

染藍大熱倒灶 農夫山泉曾瀉逾一成

外電指匯控研究分判子企核數工作

恒指高開7點 新奧升6.6% 京東升3.2% 恒大跌1% 農夫山泉跌5.3%