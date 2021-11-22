澳門10月入境客按月減47.8% 大賽車刺激訪客增濠賭股升
文章日期：2021年11月22日 14:57
澳門統計暨普查局最新數據顯示，隨著10月中上旬珠澳口岸收緊通關措施，令當月入境旅客較9月減少47.8%至32.82萬人次；按年亦減少43.6%。不過夜旅客及留宿旅客分別只有21.68萬人次及11.14萬人次，按年分別下跌20.8%及63.9%。旅客平均逗留時間為2.3日，同比增加0.9日，當中留宿旅客的平均逗留時間增加4.5日至7.2日，主要是當月中上旬從澳門進入珠海人士須接受醫學觀察，令部份旅客延長留澳時間所致。
按客源分析，內地旅客按年減少44.2%至30.09萬人次，其中個人遊旅客近6.41萬人次。大灣區珠三角九市旅客共18.46萬人次，來自珠海市的佔67.4%。香港及台灣地區旅客分別有2.44萬人次及2809人次。
今年首10個月的訪澳入境旅客共608.37萬人次，按年增加32.2%；留宿旅客達301.51萬人次及不過夜旅客達306.87萬人次，分別增加43%及23.1%。旅客平均逗留1.6日，同比上升0.2日；留宿旅客的平均逗留時間為3.2日，增加0.4日；不過夜旅客只有0.1日，減少0.1日。
另第68屆澳門格蘭披治大賽車剛於周日結束，澳門體育局表示，3日的賽事共有5.6萬人次入場。旅遊局則表示，隨著疫情穩定，加上各項大型盛事舉辦，入境旅客量持續回升，上周五單日旅客量錄得3.5萬人次新高。濠賭股方面，股價普遍逆市上升，當中升幅最大為美高梅中國（2282），截至今午2時55分，升幅多達7.46%；升幅最少的澳博（0880），亦見升2.93%。
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