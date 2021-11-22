財匯局、廉署搜核數師辦公室 涉澳門建築公司IPO失當行為 拘9人
文章日期：2021年11月22日 15:10
財務匯報局（財匯局）公布，與廉政公署（廉署）根據雙方簽署的諒解備忘錄安排展開代號「狙擊手」的聯合行動。行動包括搜查涉及一家上市公司首次公開募股的公眾利益實體核數師的辦公室，以及其他相關方處所。
財匯局是根據《財務匯報局條例》，就有關公眾利益實體核數師及註冊負責人的涉嫌失當行為進行搜查。廉署根據《防止賄賂條例》進行搜查，並拘捕了一些涉嫌貪污罪行人士。
聯合行動展示財匯局決心透過與其他監管機構及執法機關合作，打擊香港金融市場的失當行為。財匯局在必要時，會毫不猶豫採取所有適用的執法行動，以保障投資大眾的利益及維護香港作為國際金融中心的聲譽。
廉署指，在行動中拘捕九人，涉嫌收賄助澳門建築公司上市，包括會計師事務所及同系公司的三名會計師及兩名審計人員。其中兩名會計師先後出任該建築公司的首席財務官。
該五名會計師╱審計人員涉嫌收受該建築公司主席逾100萬元賄款，以製備虛假會計師報告，供該建築公司向香港交易及結算所有限公司申請在主板上市時使用。廉署懷疑該會計師報告所提及的部份業務並不存在，而報告或隱瞞了一些關連交易。
澳門廉政公署亦立案調查相關人士在澳門境內可能干犯的罪行，並搜查澳門多個地點，包括該建築公司在澳門的辦公室。
此外，廉署在行動中亦會見多名人士及搜查多個地點。
所有被捕人士已獲准保釋候查。調查仍然繼續，廉署不宜作進一步評論。
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