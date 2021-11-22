財匯局是根據《財務匯報局條例》，就有關公眾利益實體核數師及註冊負責人的涉嫌失當行為進行搜查。廉署根據《防止賄賂條例》進行搜查，並拘捕了一些涉嫌貪污罪行人士。

聯合行動展示財匯局決心透過與其他監管機構及執法機關合作，打擊香港金融市場的失當行為。財匯局在必要時，會毫不猶豫採取所有適用的執法行動，以保障投資大眾的利益及維護香港作為國際金融中心的聲譽。

廉署指，在行動中拘捕九人，涉嫌收賄助澳門建築公司上市，包括會計師事務所及同系公司的三名會計師及兩名審計人員。其中兩名會計師先後出任該建築公司的首席財務官。

該五名會計師╱審計人員涉嫌收受該建築公司主席逾100萬元賄款，以製備虛假會計師報告，供該建築公司向香港交易及結算所有限公司申請在主板上市時使用。廉署懷疑該會計師報告所提及的部份業務並不存在，而報告或隱瞞了一些關連交易。

澳門廉政公署亦立案調查相關人士在澳門境內可能干犯的罪行，並搜查澳門多個地點，包括該建築公司在澳門的辦公室。

此外，廉署在行動中亦會見多名人士及搜查多個地點。

所有被捕人士已獲准保釋候查。調查仍然繼續，廉署不宜作進一步評論。

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