恒指收市跌98點或0.39%，報24951點，成交金額1292億元，較上日減少5.36%，是上周四後最少；國指跌40點或0.46%，報8929點。恒生科技指數收報6410點，跌0.73%。

恒指連跌4日，累計跌762.44點，對上一次連跌4日是10月29日；科指連跌4日，累計跌301.42點，對上一次連跌4日是10月5日；國指連跌4日，累計跌296.03點，對上一次連跌4日是10月28日。

藍籌23隻升，34隻下跌，3隻無升跌。舜宇（2382）升7.72%，收報234.4元，是升幅最大的藍籌，比亞迪（1211）升5.74%，收報317元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻28點；海底撈（6862）跌7%，收報18.34元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌2.42%，收報274元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低56點。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報234.4元，升7.72%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報564元，跌10.48%。

恒指10天線(25246.1點)上試20天線(25259.96點)，不過指數則仍低於所有主要平均線，最近為50天線(25144.53點)。科指受制於10天線(6493.1點)，跌穿20天線(6428.04點)，50天線(6383.56點)暫有支持。

北水南下合計淨流出24.13億元，終止單日流入南水北上合計淨流入14.35億元人民幣，較上日減少82.69%，連續第2日流入，累計流入97.28億元。

午後消息股表現

恒大（3333）許家印擬抵押78億元股份予海通國際。收報2.75元，跌1.08%。早前已沽清的恒騰（0136）收報2.9元，升27.19%。

其他恒大系股份個別發展，恒大物業（6666）收報4.06元，跌0.49%；宣布配股的恒大汽車（0708）收報3.92元，升11.05%，恒汽兩周兩配股，再配售集資27億。

蔡朝暉間接控股公司減持4.82%國際娛樂（1009）套現2640萬。收報0.42元，升1.2%。

澳門10月入境客按月減47.8%，大賽車刺激訪客增濠賭股升，新濠國際發展（0200）收報11.04元，升3.18%；美高梅中國（2282）收報5.9元，升7.27%；澳博（0880）收報6.35元，升3.25%；永利澳門（1128）收報7.63元，升5.97%；銀河娛樂（0027）收報47.85元，升3.46%；金沙中國（1928）收報20.35元，升4.47%；信德（0242）收報2.12元，升1.44%。

今早及隔晚消息股表現

奧園（3883）8.16億人民幣ABS展期方案據報獲批。收報2.25元，跌5.86%。

染藍大熱倒灶，農夫山泉（9633）曾瀉逾一成。收報45.8元，跌6.34%。

指數成份股變動12月6日起生效，恒指新增的潤啤（0291）收報65.75元，升1.15%；新奧（2688）收報145.6元，升2.61%；京東（9618）收報359.2元，升1.93%；網易（9999）收報184.4元，升3.02%。國指新增的信達生物（1801）收報76.1元，跌5.23%；被剔出國指的恒大（3333）收報2.75元，跌1.08%。獲納入恒生綜合指數的騰盛博藥（2137）收報36.3元，跌0.27%；醫脈通（2192）收報43.6元，升1.04%；海倫司（9869）收報18元，跌3.64%。

友邦（1299）在恒指權重下降，美團（3690）升至8%與騰訊阿里看齊。友邦收報85.6元，升1.18%。美團收報274元，跌2.42%。

同程藝龍（0780）等多間公司公布業績。同程藝龍收報17.34元，跌3.02%。

金融時報﹕港交所查俄鋁（0486）分拆，疑兩大股東協議損小股東利益。俄鋁收報7.33元，跌4.93%。

市監局處罰43宗違法實施經營者集中個案，騰訊阿里有份。騰訊（0700）收報494.4元，跌0.32%；阿里巴巴（9988）收報137.1元，跌1.58%。

冠忠巴士（0306）盈警，無抗疫基金料中期蝕1億。收報2.36元，升6.31%。

嗶哩嗶哩（9626）下周一復牌，票據換股價溢價4成。收報564元，跌10.48%。

利寶閣（1869）：去年收購上海食品公司涉造假數，已向上海警方報告。收報0.335元，無升跌。

遠洋（3377）斥7.8億人幣增持物業公司。收報1.77元，跌2.75%。

港交所（0388）就優化海外發行人上市制度刊發諮詢總結。收報463.2元，跌0.26%。

銀保監：10月末銀行業金融機構房地產貸款按年增8.2%。內房股合景泰富（1813）收報6.72元，跌5.88%；寶龍地產（1238）收報4.68元，跌3.51%；融創（1918）收報14.62元，跌5.06%；雅居樂（3383）收報5.42元，跌5.08%；時代中國（1233）收報4.72元，跌7.09%。

霸王（1338）料今年首10個月虧損擴大至1300萬人幣。收報0.099元，跌7.48%。

專業旅運（1235）料中期虧損收窄至最多760萬。收報0.225元，無升跌。

大昌集團（0088）發盈喜，料中期虧轉盈賺3900萬。收報4.81元，升0.84%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見10.72元，收報10.14元，升7.19%；L'OCCITANE（0973）創上市新高，見33元，收報31.3元，跌1.42%；栢能集團（1263）創上市新高，見15.6元，收報14.5元，升4.62%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.075元，跌1.32%；精英匯（1775）創52周高，見0.8元，收報0.77元，無升跌；名仕快相（8483）創52周高，見0.15元，收報0.148元，升10.45%；易緯集團（3893）創52周高，見0.82元，收報0.81元，升19.12%；維珍妮（2199）創52周高，見6.32元，收報6.26元，升9.82%。

破底股方面

破底股包括，榮萬家（2146）創上市新低，見5.45元，收報5.5元，跌5.01%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.125元，收報0.13元，跌4.41%；聯易融（9959）創上市新低，見6.4元，收報6.5元，跌8.84%；朝雲集團（6601）創上市新低，見3.1元，收報3.15元，跌2.78%；和譽（2256）創上市新低，見9.98元，收報10.16元，跌4.15%；人瑞人才（6919）創上市新低，見8元，收報8.05元，跌1.47%；威高股份（1066）見52周低11.36元，收報11.46元，跌6.68%；愛康醫療（1789）見52周低6.82元，收報6.92元，跌3.76%；華潤醫療（1515）見52周低4.89元，收報4.93元，跌1.99%；中國擎天軟件（1297）見52周低0.92元，收報0.94元，跌2.08%；金源米業（0677）見52周低0.51元，收報0.52元，無升跌；海底撈（6862）見52周低18.3元，收報18.34元，跌7%；電視廣播（0511）見52周低5.02元，收報5.07元，跌2.87%；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1.01元，跌0.98%；大連港（2880）見52周低0.7元，收報0.71元，跌1.39%；恒安（1044）見52周低37.5元，收報38.35元，升0.26%；H&H國際（1112）見52周低15.3元，收報15.42元，跌4.81%；原生態牧業（1431）見52周低0.32元，收報0.335元，升1.52%；麗展（0488）見52周低3.84元，收報3.94元，升0.77%；遠東宏信（3360）見52周低6.82元，收報6.9元，跌0.43%；尖沙咀置業（0247）見52周低23.21元，收報23.21元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，恒騰（0136）收報2.9元，升27.19%；新東方在線（1797）收報8.49元，升23.04%；易緯集團（3893）創52周高，見0.82元，收報0.81元，升19.12%；和黃醫藥（0013）收報54.1元，升11.78%；盛諾集團（1418）收報0.29元，升11.54%；信利國際（0732）收報2.69元，升11.16%；恒大汽車（0708）收報3.92元，升11.05%；晶門半導體（2878）收報0.95元，升10.47%；名仕快相（8483）創52周高，見0.15元，收報0.148元，升10.45%；中車時代電氣（3898）收報52.25元，升9.88%；維珍妮（2199）創52周高，見6.32元，收報6.26元，升9.82%。

下跌異動股，包括，三葉草生物（2197）收報10.72元，跌17.41%；比高（8220）收報0.038元，跌17.39%；同方泰德（1206）收報0.84元，跌10.64%；堡獅龍（0592）收報1.18元，跌10.61%；嗶哩嗶哩（9626）收報564元，跌10.48%；艾伯科技（2708）收報2.63元，跌9%；聯易融（9959）創上市新低，見6.4元，收報6.5元，跌8.84%；寶寶樹集團（1761）收報0.62元，跌8.82%；春立醫療（1858）收報19.42元，跌8.18%；聯康生物（0690）收報0.092元，跌8%。

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