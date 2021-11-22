中汽協﹕國內上月乘用車銷售按年降幅較9月收窄11.5個百分點
文章日期：2021年11月22日 17:42
中國汽車工業協會（中汽協）公布最新統計數據，上月汽車晶片供應情況略優於9月，受乘用車產銷帶動，上月汽車銷售按月升12.8％，按年跌9.4％，達233.3萬輛。汽車產量則按年跌8.8％，按月升12.2％，達233萬輛。月內， 新能源汽車產銷繼續創新高，產銷已接近40萬輛水平。
中汽協表示，上月晶片供應略好於9月，疊加本月乘用車企業庫存較月初大幅下降，因此10月乘用車産銷降幅收窄較爲顯著。上月乘用車産銷分別完成198.8萬輛和200.7萬輛，按月分別升12.5%和14.6%，按年則分別下降4.7%和5.0%，降幅較9月分別收窄9.2和11.5個百分點。與2019年比較，乘用車産量及銷售分別升2.4%和3.4%。
累計今年首10個月，乘用車產銷分別完成1664.8萬輛和1687.1萬輛，按年分別升8.6%和8.8%，升幅較首9個月繼續回落2.1和2.2個百分點。與2019年同期相比，產銷分別下降2.3%和1.9%，降幅比首9個月分別收窄0.6和0.8個百分點。
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