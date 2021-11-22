中汽協表示，上月晶片供應略好於9月，疊加本月乘用車企業庫存較月初大幅下降，因此10月乘用車産銷降幅收窄較爲顯著。上月乘用車産銷分別完成198.8萬輛和200.7萬輛，按月分別升12.5%和14.6%，按年則分別下降4.7%和5.0%，降幅較9月分別收窄9.2和11.5個百分點。與2019年比較，乘用車産量及銷售分別升2.4%和3.4%。

累計今年首10個月，乘用車產銷分別完成1664.8萬輛和1687.1萬輛，按年分別升8.6%和8.8%，升幅較首9個月繼續回落2.1和2.2個百分點。與2019年同期相比，產銷分別下降2.3%和1.9%，降幅比首9個月分別收窄0.6和0.8個百分點。

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