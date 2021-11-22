該行副總裁兼高級分析師Celine Yang指出，是次降級是基於中國奧園未來6至12個月的融資渠道減弱，以及到期債務規模龐大，反映了公司的流動性和再融資風險升高。展望負面亦反映了公司未來6至12個月償還所有到期債務的能力存在不確定性。

該行指出，中國奧園有非常龐大的債務於2022年12月前到期，包括6.86億元的離岸債將於2022年1月到期，另有2億美元債券於2022年6月可回售，以及2.49億美元債券將於2022年9月到期。該行又提到，基於中國奧園的債價低迷及融資環境緊縮下，預期中國奧園不論在境外或境內，均難以在新造融資上取得合理成本，以舒緩其再融資需要。

此外，該行表示正審視是否將世茂集團（0813）的企業家族評級下調，目前世茂該評級為「Ba1」，而評級展望在審查前的前景為「穩定」。

該行指出，是次降級審視反映該行預計世茂未來6至12個月的合約銷售額將下降，以及反映其在疲弱的市場情緒及融資環境緊縮下，世茂能否以合理成本獲得新資金去解決其龐大的境內和境外到期債務的不確定性。

惟該行亦預計世茂將有足夠的內部現金來償還近期到期的債務，但還債後將減少其流動性緩衝能力及期間可用於運營的資金。

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