理財產品本金到期前不付息，隨本金一起，本金到期月兌付10%，此後每3個月兌付10%；對於延期兌付的本金，按照一年期商業貸款基準利率4.35%向投資者支付延期利息。

重申積極部署賣產還債

公告最後還表示，2021年10月、11月已到期產品，已按上述兌付方案於今日完成兌付。集團正積極處置集團資產，回籠資金用於兌付錦恒財富本金、到期利息及延期利息。

佳兆業本月初通知投資者理財產品未能如期兌付，涉及理財產品本金連利息合共近128億元（人民幣‧下同），引發數百名投資者聚集在佳兆業深圳總部討倩。該公司其後召開投資者會議，聲稱因身體理由留院的集團主席郭英成透過電話連線表示，會盡快提供解決方案，同日晚上提出方案，要求以每月償還10%款項方式向投資者兌付，清還本金後再分4期每季退還利息，意味投資者將需時超過3年才能取回全部投資。

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