鮑威爾獲提名連任聯儲局主席 鷹派立場料明年6月加息 美股向下
文章日期：2021年11月23日 08:15
美國總統拜登宣布將提名鮑威爾連任聯儲局主席，理事布雷納德升任副主席，鮑威爾和布雷納德在白宮宣布提名後均強調遏制通脹是首要任務，短期利率市場預測未來聯儲會或更容易展現鷹派立場，明年6月首次加息。美債息上升，10年期國債息收於1.627%左右，升8個基點。利率期貨定顯示，2022年6月加息25個基點，到11月再加息一次。美股個別發展，道指向上，但連續第4日陰燭，對上一次是9月21日；標指連跌2日，及連續第2日陰燭，納指曾高見16212.23點，創上市新高，收市倒跌1.26%。
道瓊斯工業平均指數收漲17點，升幅0.05%，報35619點。標普500指數收跌15點，跌幅0.32%，報4682點。納斯達克綜合指數收跌202點，或1.27%，報15854點。
高盛升2.26%，報396.16美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻57點，而Visa跌2.63%，報195.58元，拖低道指34點。
科技股方面，蘋果收市報161.02元，升0.29%，谷歌母公司Alphabet收市報2926.04元，跌1.76%，亞馬遜收市報3572.57元，跌2.82%，Facebook收市報341.01元，跌1.24%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.13%，報485點。德國DAX指數收跌0.28%，報16115點；法國CAC 40指數跌0.11%，報7105點；英國富時100指數收漲0.45%，報7255點。