美國總統拜登宣布將提名鮑威爾連任聯儲局主席，理事布雷納德升任副主席，鮑威爾和布雷納德在白宮宣布提名後均強調遏制通脹是首要任務，短期利率市場預測未來聯儲會或更容易展現鷹派立場，明年6月首次加息。美債息上升，10年期國債息收於1.627%左右，升8個基點。利率期貨定顯示，2022年6月加息25個基點，到11月再加息一次。美股個別發展，道指向上，但連續第4日陰燭，對上一次是9月21日；標指連跌2日，及連續第2日陰燭，納指曾高見16212.23點，創上市新高，收市倒跌1.26%。