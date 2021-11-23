港股ADR跌268點 夜期低水180點 美期向上 快手、小米等業績
文章日期：2021年11月23日 08:53
美股向下，港股ADR跌268點或1.09%，報24683點，即月恒指夜期跌152點，低水180點，報24771點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.95%，折合報479.81元；阿里巴巴（9988）跌2.96%，折合報133.04元；美團（3690）跌2.69%，折合報266.63元；匯控（0005）跌0.46%，折合報45.34元；建行（0939）跌0.3%，折合報5.18元。
道期現升0.14%；標期現升0.16%；納期現升0.16%。日股休市，韓股現跌0.31%，澳股現升0.66%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括周大福（1929）、快手（1024）、小米（1810）、小鵬（9868）等。
蒙牛（2319）發行48.62億元可換股債券。
網易（9999）分拆雲音樂IPO，入場費11,110.85元，下月2日上市。
金利豐（1031）發盈警 預告中期溢利急跌98%。
經濟日報（0423）中期少賺2成，派息每股3仙。
趙式芝：共同富裕應開放包容，鄭志剛：研按市民購買力推售樓盤。
佳兆業（1638）：10月及11月到期理財產品已按新方案「兌付」。
穆迪將中國奧園（3883）降級至「Caa3」展望負面。
六福（0590）盈喜，料中期盈利增120%。
中汽協﹕國內上月乘用車銷售按年降幅較9月收窄11.5個百分點。
冠君產業信託（2778）宣布，旗下朗豪坊LANGHAM BEAUTY化妝美容概念店，料通關後帶動銷售額增長。
華新手袋（2683）中期多賺31倍，中期息連特別息共2仙。
中國聯通（0762）5G上客量連續兩個月放緩，上月放緩至657萬戶。
同程藝龍（0780）第三季少賺6.7%。
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