恒指低開262點 科指跌1.48% 阿里巴巴跌2.9% 美團跌2.5%
文章日期：2021年11月23日 09:25
憂美國加快加息，恒指今早低開262點或1.06%，報24688點，成交金額21億元；國指今早低開96點或1.08%，報8833點。恒生科技指數開市報6315點，跌1.48%。
藍籌15隻升，31隻下跌，14隻無升跌。長實集團（1113）升0.76%，報46.25元，是升幅最大的藍籌，中行（3988）升0.36%，報2.79元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點；阿里巴巴（9988）跌2.99%，報133元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌2.55%，報267元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低58點。
恒生科技指數成份股2隻升，22隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）開市報235元，升0.26%；跌幅最大的是京東（9618）開市報345元，跌3.95%。
恒指低於所有主要平均線，但同時10天線(25233.69點)升穿20天線(25192.5點)。科指跌穿20天線(6411.12點)、50天線(6372.45點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，周大福（1929）開市報16.96元，無升跌；快手（1024）開市報93.05元，跌0.64%；小米（1810）開市報20.8元，跌0.48%；小鵬（9868）開市報185元，跌0.11%。
萬科海外（1036）8.52億向控股股東購深水埗醫局街221-233號。無成交，報2.48元。
蒙牛（2319）發行48.62億元可換股債券。開市報45.35元，跌1.41%。
網易（9999）分拆雲音樂IPO，入場費11,110.85元，下月2日上市。開市報179.8元，跌2.49%。
金利豐（1031）發盈警 預告中期溢利急跌98%。無成交，報0.56元。
經濟日報（0423）中期少賺2成，派息每股3仙。無成交，報1.3元。
趙式芝：共同富裕應開放包容，鄭志剛：研按市民購買力推售樓盤。新世界發展（0017）開市報34.3元，跌0.72%。
佳兆業（1638）：10月及11月到期理財產品已按新方案「兌付」。佳兆業停牌。佳兆業美好（2168）開市報13.4元，升1.36%；佳兆業健康（0876）無成交，報0.115元；佳兆業資本（0936）無成交，報0.4元。
穆迪將中國奧園（3883）降級至「Caa3」展望負面。開市報2.22元，跌1.33%。
六福（0590）盈喜，料中期盈利增120%。無成交，報25.05元。
中汽協﹕國內上月乘用車銷售按年降幅較9月收窄11.5個百分點。
冠君產業信託（2778）宣布，旗下朗豪坊LANGHAM BEAUTY化妝美容概念店，料通關後帶動銷售額增長。無成交，報4.11元。
華新手袋（2683）中期多賺31倍，中期息連特別息共2仙。開市報0.38元，升10.14%。
中國聯通（0762）5G上客量連續兩個月放緩，上月放緩至657萬戶。開市報4.01元，無升跌。
同程藝龍（0780）第三季少賺6.7%。開市報17.2元，跌0.81%。
破底股方面
破底股包括，再鼎醫藥（9688）創上市新低，見597.5元，開市報597.5元，跌8.5%；聯易融（9959）創上市新低，見6.31元，開市報6.31元，跌2.92%；阿里健康（0241）見52周低8.7元，開市報8.7元，跌2.14%。
異動股
上升異動股，包括，東銀國際（0668）開市報0.285元，升14.46%；華新手袋（2683）開市報0.38元，升10.14%；兆科眼科（6622）開市報6.86元，升4.1%；海倫司（9869）開市報18.6元，升3.33%；普拉達（1913）開市報57元，升3.07%；網龍（0777）開市報16.88元，升2.55%；騰盛博藥（2137）開市報37.2元，升2.48%；鴻騰（6088）開市報1.71元，升2.4%；新東方（9901）開市報17.58元，升1.97%。
下跌異動股，包括，再鼎醫藥（9688）創上市新低，見597.5元，開市報597.5元，跌8.5%；京東（9618）開市報345元，跌3.95%；嗶哩嗶哩（9626）開市報542.5元，跌3.81%；易緯集團（3893）開市報0.78元，跌3.7%；心動公司（2400）開市報48元，跌3.61%；寶尊電商（9991）開市報43元，跌3.48%；栢能集團（1263）開市報14元，跌3.45%。
其他報道
港股ADR跌268點 夜期低水180點 美期向上 快手、小米等業績