港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升6日 進一步逼近0.098%
文章日期：2021年11月23日 11:16
港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升6日，升0.05點子至0.09741%。對上一次連升6日是2月01日，當日拆息報0.15732%。是7月2日後最高，當日報0.09827%。
港元現報7.7919元貶值17點子，曾貶值最多17點子，報7.7919元，亦曾升值最多7點子，報7.7895元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.07點子至0.0525%；1星期HIBOR升0.07點子至0.06107%；2星期HIBOR升0.21點子至0.07143%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.23點子至0.20857%；6個月期HIBOR升0.11點子至0.26036%；12個月期HIBOR升0.2點子至0.35964%。
美元指數現報96.531貶值0.017點或0.02%。
美元1個月期LIBOR報0.09338%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.004%，連續6日擴闊，利差是6月16日後最高，當日差距為0.0091%
對上一次連續6日擴闊，是10月01日，當日利差報-0.0119%。
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