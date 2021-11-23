憂慮美國加息，恒指今早低開262點，曾收窄至跌156點，最多曾跌318點，高低波幅162點。半日跌252點或1.01%，報24698點，成交金額719億元；國指跌80點或0.9%，報8848點。恒生科技指數收報6326點，跌1.32%。