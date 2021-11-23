恒指半日跌252點 科指跌1.3% 三大指數連跌5日見近兩周低
文章日期：2021年11月23日 12:11
憂慮美國加息，恒指今早低開262點，曾收窄至跌156點，最多曾跌318點，高低波幅162點。半日跌252點或1.01%，報24698點，成交金額719億元；國指跌80點或0.9%，報8848點。恒生科技指數收報6326點，跌1.32%。
藍籌29隻升，29隻下跌，2隻無升跌。海底撈（6862）升4.03%，收報19.08元，是升幅最大的藍籌，長實集團（1113）升3.49%，收報47.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點；藥明生物（2269）跌4.64%，收報100.8元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌2.99%，收報265.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低68點。
恒生科技指數成份股5隻升，24隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報32.45元，升7.45%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報24.8元，跌3.31%。
恒指科指均於主要移動平均線。三大指數齊齊連跌5日，並見近兩周低。
北水南下合計淨流出8.09億元，較上日減少66.46%，連續第2日流出，累計流出32.22億元。南水北上合計淨流入53.31億元人民幣，較上日增加271.44%，連續第3日流入，累計流入150.59億元。
REDD：奧園（3883）對6,600萬元人民幣信託貸款違約。昨穆迪將中國奧園降級至「Caa3」展望負面。收報2.27元，升0.89%。
佳兆業（1638）離岸債券部分持有人據報聘請顧問尋求建議。較早前佳兆業稱10月及11月到期理財產品已按新方案「兌付」。佳兆業仍停牌。系內其他公司方面，佳兆業美好（2168）收報13.82元，升4.54%；佳兆業健康（0876）收報0.116元，升0.87%；佳兆業資本（0936）收報0.4元，無升跌。
多間公司公布業績，績前表現如下，周大福（1929）收報16.84元，跌0.71%；快手（1024）收報92.6元，跌1.12%；小米（1810）收報20.9元，無升跌；小鵬（9868）收報188.9元，升2%。
萬科海外（1036）8.52億向控股股東購深水埗醫局街221-233號。收報2.38元，跌4.03%。
蒙牛（2319）發行48.62億元可換股債券。收報45.7元，跌0.65%。
網易（9999）分拆雲音樂IPO，入場費11,110.85元，下月2日上市。收報180.8元，跌1.95%。
金利豐（1031）發盈警 預告中期溢利急跌98%。收報0.56元，無升跌。
經濟日報（0423）中期少賺2成，派息每股3仙。收報1.3元，無升跌。
趙式芝：共同富裕應開放包容，鄭志剛：研按市民購買力推售樓盤。新世界發展（0017）收報34.9元，升1.01%。
六福（0590）盈喜，料中期盈利增120%。收報24.8元，跌1%。
中汽協﹕國內上月乘用車銷售按年降幅較9月收窄11.5個百分點。汽車股個別發展，吉利（0175）收報26.7元，跌1.48%；比亞迪（1211）收報314.6元，跌0.76%；廣汽集團（2238）收報8.22元，升0.37%；東風集團股份（0489）收報7.79元，升1.56%；長城汽車（2333）收報35.75元，跌2.59%；北京汽車（1958）收報3.25元，無升跌；慶鈴汽車股份（1122）收報1.67元，跌1.18%；小鵬汽車（9868）收報188.9元，升2%；五菱（0305）收報1.84元，升1.1%；理想汽車（2015）收報122.5元，升2.17%；恒大汽車（0708）收報3.87元，跌1.28%。
冠君產業信託（2778）宣布，旗下朗豪坊LANGHAM BEAUTY化妝美容概念店，料通關後帶動銷售額增長。收報4.11元，無升跌。
華新手袋（2683）中期多賺31倍，中期息連特別息共2仙。創52周高，見0.4元，收報0.385元，升11.59%。
中國聯通（0762）5G上客量連續兩個月放緩，上月放緩至657萬戶。收報4.04元，升0.75%。
同程藝龍（0780）第三季少賺6.7%。收報17.48元，升0.81%。
破頂股表現
破頂股包括，華寶國際（0336）創52周高，見23.9元，收報23.25元，升16.25%；維珍妮（2199）創52周高，見6.6元，收報6.59元，升5.27%；華新手袋（2683）創52周高，見0.4元，收報0.385元，升11.59%。
破底股方面
破底股包括，中駿商管（0606）創上市新低，見3.64元，收報3.69元，跌0.54%；領悅服務（2165）創上市新低，見2.48元，收報3.22元，跌17.44%；榮萬家（2146）創上市新低，見5.4元，收報5.43元，跌1.27%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見564.5元，收報568元，跌13.02%；新世紀醫療（1518）創上市新低，見0.85元，收報1.03元，跌0.96%；寶尊電商（9991）創上市新低，見42元，收報42.45元，跌4.71%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.122元，收報0.127元，跌2.31%；百融雲（6608）創上市新低，見10.56元，收報10.58元，跌4.17%；聯易融（9959）創上市新低，見6.2元，收報6.55元，升0.77%；朝雲集團（6601）創上市新低，見3.07元，收報3.11元，跌1.27%；和譽（2256）創上市新低，見9.56元，收報9.72元，跌4.33%；人瑞人才（6919）創上市新低，見7.89元，收報7.89元，跌1.99%；Uju Holding（1948）創上市新低，見5.82元，收報5.84元，跌4.58%；安能物流（9956）創上市新低，見9.6元，收報9.9元，跌6.6%；愛康醫療（1789）見52周低6.81元，收報6.97元，升0.72%；華潤醫療（1515）見52周低4.8元，收報4.86元，跌1.42%；阿里健康（0241）見52周低8.6元，收報8.68元，跌2.36%；毛記葵涌（1716）見52周低0.54元，收報0.55元，無升跌；電視廣播（0511）見52周低4.94元，收報5.1元，升0.59%；中國飛鶴（6186）見52周低11.26元，收報11.34元，跌2.74%；優品360（2360）見52周低1.63元，收報1.63元，跌5.78%；H&H國際（1112）見52周低15.1元，收報15.52元，升0.65%；潤泥（1313）見52周低5.9元，收報6.05元，升1.51%；中國利郎（1234）見52周低4.31元，收報4.35元，跌1.58%；遠東宏信（3360）見52周低6.82元，收報6.97元，升1.01%。
異動股
上升異動股，包括，恒騰（0136）收報4.01元，升38.28%；同方泰德（1206）收報1.06元，升26.19%；東勝旅遊（0265）收報0.06元，升17.65%；華寶國際（0336）創52周高，見23.9元，收報23.25元，升16.25%；東銀國際（0668）收報0.285元，升14.46%；思摩爾（6969）收報46.5元，升13.69%；南京熊貓電子股份（0553）收報3.58元，升13.65%；中國新城鎮（1278）收報0.093元，升13.41%；利福中國（2136）收報1.17元，升12.5%；思考樂教育（1769）收報1.61元，升11.81%；華新手袋（2683）創52周高，見0.4元，收報0.385元，升11.59%。
下跌異動股，包括，領悅服務（2165）創上市新低，見2.48元，收報3.22元，跌17.44%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見564.5元，收報568元，跌13.02%；普天通信（1720）平上市低位0.3元，收報0.305元，跌11.59%；創維集團（0751）收報5.03元，跌11.13%；遊萊互動（2022）收報0.078元，跌10.34%；惠生工程（2236）收報0.37元，跌9.76%；莊園牧場（1533）收報7.44元，跌8.15%；米格國際（1247）收報0.46元，跌8%；第一服務（2107）收報1.72元，跌7.03%；安能物流（9956）創上市新低，見9.6元，收報9.9元，跌6.6%。