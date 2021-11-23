科技股受壓，恒生科技指數跌1.34%。騰訊（0700）、阿里巴巴-SW（9988）、美團-W（3690）跌3%。昨天熱炒電動車概念股有回吐，長汽（2333）、贛鋒（1772）跌3%、4%。新能源概念亦有沽壓，保利協鑫（3800）、華潤電力（0836）跌4%、5%。醫藥生科、體育用品、出口股跌幅較明顯。電子煙或煙用原料急升，思摩爾（6969）升逾一成。不過，煤、有色金属股做好。氫概念受捧，東方電氣（1072）中集安瑞科（3899）升3%、7%。內房、基建工程機械股亦偏好。

中集安瑞科早前宣布發行16.8億元的零票息可換股債券，拖累股價急挫，但隨即反彈收復，目前險守於9元之上，可以小注博守穩。此外，濰柴（2338）亦具氫概念，股價走勢轉穩可博反彈。

內地工程機械銷量持續低迷，9月份各類挖掘機銷售連續5個月下滑；其他工程機械銷量亦減少，導致工程機械或重卡股的股價高位大幅回吐，濰柴第三季反彈至約21元，之後重拾跌軌，直至11月初跌至約13元初見支持回升。隨着動力持續改善，近日嘗試突破14.5元，後市有望攀升上試50天線約15.4元。倘再次失守14元則宜先後離場。

劉思明

投資版副主編