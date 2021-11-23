恒指今早低開262點，曾收窄至跌156點，午後跌幅稍為擴大，低位跌332點，高低波幅176點。恒指收市跌299點或1.2%，報24651點，成交金額1298億元，較上日增加0.51%；國指跌102點或1.14%，報8827點。恒生科技指數收報6323點，跌1.36%。

恒指連跌5日，累計跌1062.2點，對上一次連跌5日是11月1日，同時亦連續第2日陰燭。科指連跌5日，累計跌388.83點，對上一次連跌5日是10月6日。國指連跌5日，累計跌398.14點，對上一次連跌5日是10月29日，同時亦連續第2日陰燭。

藍籌25隻升，32隻下跌，3隻無升跌。恒安（1044）升4.3%，收報40元，是升幅最大的藍籌，長實集團（1113）升3.38%，收報47.45元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點；李寧（2331）跌5.42%，收報88.2元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌3.14%，收報265.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低71點。

恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報32.55元，升7.78%；跌幅最大的是阿里健康（0241）見52周低8.49元，收報8.51元，跌4.27%。

恒指、科指失守所有平均線，上方最近的同樣為50天線，恒指為25111.15點，科指為6372.6點。另外，恒指10天線(25229.95點)今日升穿20天線(25190.63點)。

北水南下合計淨流出15.66億元，較上日減少35.12%，連續第2日流出，累計流出39.78億元。南水北上合計淨流入52.23億元人民幣，較上日增加263.88%，連續第3日流入，累計流入149.5億元。

午後消息股表現

恒大系股份抽升，恒大（3333）收報2.93元，升6.55%；恒大物業（6666）收報4.4元，升8.37%；恒大汽車（0708）收報4.5元，升14.8%。已悉數減持的恒騰（0136）收報3.63元，升25.17%。

中國或向科企開徵數據稅，阿里巴巴（9988）騰訊（0700）料首當其衝。阿里收報481.2元，跌2.67%；騰訊收報481.2元，跌2.67%。

傳有線（1097）「四人幫」離職，公司︰新聞部運作如常。收報0.069元，跌1.43%。

謝瑞麟（0417）半年虧轉盈賺269萬，不派息。收報1.15元，升0.88%。

今早及隔晚消息股表現

REDD：奧園（3883）對6,600萬元人民幣信託貸款違約。昨穆迪將中國奧園降級至「Caa3」展望負面。收報2.3元，升2.22%。

佳兆業（1638）離岸債券部分持有人據報聘請顧問尋求建議。較早前佳兆業稱10月及11月到期理財產品已按新方案「兌付」。佳兆業仍停牌。同系其他股份方面，佳兆業美好（2168）收報13.8元，升4.39%；佳兆業健康（0876）收報0.115元，無升跌；佳兆業資本（0936）收報0.4元，無升跌。

多間公司公布業績，績前表現如下，周大福（1929）收報17.02元，升0.35%；快手（1024）收報94.75元，升1.17%；小米（1810）收報20.7元，跌0.96%；小鵬（9868）收報189.3元，升2.21%。

萬科海外（1036）8.52億向控股股東購深水埗醫局街221-233號。收報2.37元，跌4.44%。

蒙牛（2319）發行48.62億元可換股債券。收報45.6元，跌0.87%。

網易（9999）分拆雲音樂IPO，入場費11,110.85元，下月2日上市。收報180.2元，跌2.28%。

金利豐（1031）發盈警，預告中期溢利急跌98%。收報0.56元，無升跌。

經濟日報（0423）中期少賺2成，派息每股3仙。收報1.3元，無升跌。

趙式芝：共同富裕應開放包容，鄭志剛：研按市民購買力推售樓盤。新世界發展（0017）收報34.65元，升0.29%。

六福（0590）盈喜，料中期盈利增120%。收報24.9元，跌0.6%。

中汽協﹕國內上月乘用車銷售按年降幅較9月收窄11.5個百分點。汽車股個別發展，吉利（0175）收報26.3元，跌2.95%；比亞迪（1211）收報317元，無升跌；廣汽集團（2238）收報8.2元，升0.12%；東風集團股份（0489）收報7.67元，無升跌；長城汽車（2333）收報35.5元，跌3.27%；北京汽車（1958）收報3.27元，升0.62%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.67元，跌1.18%；小鵬汽車（9868）收報189.3元，升2.21%；五菱（0305）收報1.79元，跌1.65%；理想汽車（2015）收報122.2元，升1.92%。

冠君產業信託（2778）宣布，旗下朗豪坊LANGHAM，BEAUTY化妝美容概念店，料通關後帶動銷售額增長。收報4.07元，跌0.97%。

華新手袋（2683）中期多賺31倍，中期息連特別息共2仙。創52周高，見0.41元，收報0.4元，升15.94%。

中國聯通（0762）5G上客量連續兩個月放緩，上月放緩至657萬戶。收報4.04元，升0.75%。

同程藝龍（0780）第三季少賺6.7%。收報17.5元，升0.92%。

破頂股表現

破頂股包括，合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.076元，升1.33%；易緯集團（3893）創52周高，見0.83元，收報0.83元，升2.47%；華寶國際（0336）創52周高，見23.95元，收報23元，升15%；維珍妮（2199）創52周高，見6.66元，收報6.6元，升5.43%；華新手袋（2683）創52周高，見0.41元，收報0.4元，升15.94%。

破底股方面

破底股包括，中駿商管（0606）創上市新低，見3.64元，收報3.74元，升0.81%；領悅服務（2165）創上市新低，見2.48元，收報3.87元，跌0.77%；榮萬家（2146）創上市新低，見5.27元，收報5.27元，跌4.18%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見564.5元，收報568.5元，跌12.94%；新世紀醫療（1518）創上市新低，見0.85元，收報0.93元，跌10.58%；寶尊電商（9991）創上市新低，見41.45元，收報41.85元，跌6.06%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.122元，收報0.125元，跌3.85%；百融雲（6608）創上市新低，見10.56元，收報10.56元，跌4.35%；聯易融（9959）創上市新低，見6.2元，收報6.53元，升0.46%；朝雲集團（6601）創上市新低，見3.07元，收報3.17元，升0.63%；和譽（2256）創上市新低，見9.56元，收報9.96元，跌1.97%；人瑞人才（6919）創上市新低，見7.89元，收報8.03元，跌0.25%；Uju Holding（1948）創上市新低，見5.66元，收報5.66元，跌7.52%；安能物流（9956）創上市新低，見9.6元，收報9.8元，跌7.55%；威高股份（1066）見52周低10.9元，收報10.98元，跌4.19%；愛康醫療（1789）見52周低6.81元，收報6.89元，跌0.43%；華潤醫療（1515）見52周低4.8元，收報4.98元，升1.01%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.08元，收報0.08元，跌2.44%；阿里健康（0241）見52周低8.49元，收報8.51元，跌4.27%；毛記葵涌（1716）見52周低0.54元，收報0.55元，無升跌；電視廣播（0511）見52周低4.94元，收報5.04元，跌0.59%；大連港（2880）見52周低0.7元，收報0.71元，無升跌；中國飛鶴（6186）見52周低11.2元，收報11.24元，跌3.6%；優品360（2360）見52周低1.63元，收報1.66元，跌4.05%；H&H國際（1112）見52周低15.1元，收報15.98元，升3.63%；潤泥（1313）見52周低5.9元，收報6.02元，升1.01%；中國利郎（1234）見52周低4.31元，收報4.38元，跌0.9%；遠東宏信（3360）見52周低6.82元，收報6.95元，升0.72%；尖沙咀置業（0247）見52周低23.21元，收報23.21元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，思考樂教育（1769）收報1.81元，升25.69%；恒騰（0136）收報3.63元，升25.17%；南京熊貓電子股份（0553）收報3.94元，升25.08%；同方泰德（1206）收報1元，升19.05%；華新手袋（2683）創52周高，見0.41元，收報0.4元，升15.94%；華寶國際（0336）創52周高，見23.95元，收報23元，升15%；恒大汽車（0708）收報4.5元，升14.8%；思摩爾（6969）收報46.85元，升14.55%；太陽國際（8029）收報0.84元，升13.51%；中國新城鎮（1278）收報0.092元，升12.2%；騰盛博藥（2137）收報40.65元，升11.98%。

下跌異動股，包括，再鼎醫藥（9688）創上市新低，見564.5元，收報568.5元，跌12.94%；晶門半導體（2878）收報0.84元，跌11.58%；創維集團（0751）收報5.05元，跌10.78%；新世紀醫療（1518）創上市新低，見0.85元，收報0.93元，跌10.58%；三寶科技（1708）收報3.7元，跌9.54%；科濟藥業（2171）收報42.6元，跌8.58%；第一服務（2107）收報1.7元，跌8.11%；保利協鑫（3800）收報3.18元，跌7.83%；裕承科金（0279）收報0.182元，跌7.61%；安能物流（9956）創上市新低，見9.6元，收報9.8元，跌7.55%；Uju Holding（1948）創上市新低，見5.66元，收報5.66元，跌7.52%。

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