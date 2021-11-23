很多人打算移民到英國、加拿大、澳洲等地，都擔心歧視嚴重，其實日本社會的種族歧視才最嚴重。近代的「脫亞入歐論」至今不是完全式微，對不少日本人來說，他們仍比其他亞洲人優秀。英聯邦習慣了種族共融多年，雖然國內偶有齟齬，但整體問題不大。若到日本定居，首先要說流利日語，熟習禮儀，才可與日本人減少隔閡。這是第一個情況。

第二是日本右翼長期把持朝政，又以民族主義為手段，團結國民。舉凡民族主義行得愈烈，排外則愈深，因此所謂排外，是由上而下的文化。現在寬容外國人定居，亦不過是權宜之計，主流行業仍未大舉開放。如果未來愈來愈多外國人口進駐日本，則會改變國內文化甚至選民結構，亦即造就左翼興起，動搖自民黨地位。故此現時日本政府對於招攬外國人定居及其待遇，必然比其他國家審慎得多。

另外，在香港雖然工作量大，但偶爾說句粗口，發一發脾氣，亦無傷大雅，在英聯邦國家工作量則較小，加上普遍尊重人性，工作不會太辛苦。而在日本則是另一回事。日本階級觀念極重，要百分百遵從上司旨意，下屬覺得工作太多處理不了，也不應發聲半句，否則是不知尊卑，也被視為沒有幹勁。簡言之，收了指令，只有做下去而已。如此則不難明白為何日本常有職員「過勞死」，或如日本奧委會會計部長森谷靖輕生，都是出於同類的壓力與責任感。日本企業文化對員工的期待，與現在的國際標準相去甚遠。若不了解箇中差別而貿然跑到日本工作去，可能會寧願選擇住在大灣區。不過，日本幾乎沒有職業歧視，今次打算寬容的工種很多是藍領。倘若受夠了香港的白眼，在日本反而會鬆一口氣。

而香港很多基層，收入偏低而不入稅網，甚至可以住在公屋，在日本則不然，例如長期令國民厭煩的國民保險，大體每月從薪水中抽去千多到二千港元，薪水不多亦須照樣繳交。薪水少了一截後，便要花在飲食上，然而日本食材普遍較香港昂貴，尤以白米為甚，因日本為島國，海運入口價格只會更高，加上不信賴中國食材，亦有意保護本地農業，價格難以調低太多。縱使日子可以過得節儉，日本租屋也很難處理，例如一般要求有保證人，即業主發覺有問題時，便向保證人追討租金，如在日本無人無物，如何尋找保證人，或找相關公司代為處理，也是要花腦筋的地方。

總括而言，在英聯邦國家生活，一般來說是簡單得多，其文化亦較易接受，也因此很多人都到當地找機會，競爭變得激烈。日本雖然門檻較高，但亦因此阻擋了很多人進去謀生，若然對日本文化仰慕甚深，或甚有自信，在日本反而能找到一片藍海。

賈清文