報告指，香港是主要的全球轉運中心，正增加對科技和創新的投資，預期至2030年機械及電子業將佔香港出口71%，10年間的複合年均增長率為4.9%，金屬及礦物將佔出口5%，10年間年均增長4.1%，精密設備將佔出口4%，10年間年均增長3.7% 。

向中國內地、日本和美國出口，是香港主要出口貿易走廊，預期自2020年至2030年間平均每年將增長逾4%。三成國際企業目前已經或計劃，在未來5年至10年於香港進行採購。中國內地則是全球出口貿易增長的最大動力，預計至2030年出口額超過5萬億美元，10年間平均每年增長7.1%。

渣打大中華及北亞地區金融交易業務部貿易及流動資金融資主管陳翠珊表示，儘管全球化近年受到挑戰，不過全球貿易步伐仍然前進。在區域貿易走廊增長之際，未來的貿易走廊仍然會跨越洲際。其中，香港將繼續是全球主要的貿易樞紐，並受惠於中國內地強勁的出口增長。

報告顯示，雖然近來多了推動本地化，但是未來貿易走廊的增長不會只局限於區域性，而是全球化地連結非洲和東亞、東盟和南亞、東亞和歐洲、東亞和中東、東亞和歐洲、南亞和美國，全球化將會推動未來十年的增長。

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