期內虧損大幅收窄至70.87億元，好過市場預期的虧損86.3億元，去年同期為虧損292.8億元。經調整虧損淨額為48.22億元，好過市場預期的虧損64.7億元，但較去年同期的虧損9.62億元增加。上季經調整LBITDA為33.8億元，去年同期EBITDA錄得3.26億元。

收入按業績劃分，線上營銷服務按年增加76.5%至109.09億元，主要是由於流量增長以及廣告主數量增加，得益於廣告精準度以及廣告主的用戶體驗提升。直播收入按年跌近3%至77.24億元；其他服務（包括電商業務）則升53%至18.6億元，主要受電商業務的增長推動。

2021年第三季度，快手應用的平均日活躍用戶（DAU）及平均月活躍用戶（MAU）分別達到3.20億及5.72億，按年增速由2021年第二季度的11.9%及6.7%，加速提升至17.9%及19.5%。另外，每位日活躍用戶日均使用時長於2021年第三季度達到近120分鐘，按年增長35%。

快手指出，2021年第三季度，單部累計觀看量超過1億的短劇超過850部，快手應用的短劇日活躍用戶達到2.3億，佔平台視頻總觀看量及觀看時長比例不斷上升。

另外，快手體育涵蓋超過40個體育內容品類，季內用戶在體育內容上花費的總時長相比去年同期增長超過1.5倍，尤其是2020年東京奧運，截至2021年8月，快手應用上奧運相關的內容視頻總播放量達到730億次，端內總互動人次達60億。

快手業績前收報94.75元，升1.17%。

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