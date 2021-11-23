雲音樂首日孖展逾7億 券商料最終僅超購數倍
文章日期：2021年11月23日 17:34
即將納入恒指的網易（9999）分拆雲音樂（9899）首日招股，綜合多家券商數據，孖展申購額暫為7.48億元，公開發售部分僅超額認購1倍。多家券商均表示，近期港股表現不理想，多隻新股上市後「潛水」，加上內地不乏同類型的雲服務公司，直言市場認購反應一般，預計最終僅超購數倍。
輝立證券企業融資副經理陳英傑表示，雲音樂認購額有7500萬，坦言認購反應一般，預計最終僅超購數倍，指新股市場失去散戶熱情，加上內地逐步消除音樂版權壟斷，未見該股自身優勢。耀才（1428）執行董事兼行政總裁許繹彬亦表示，認購反應一般，認購額不超過1000萬，指市場氣氛慘淡無法炒熱新股，投資者寧願優先留意二級市場，不過相信仍有投資者會「小試牛刀」。
信誠證券聯席董事張智威透露，孖展認購額只有10萬，直言「基本上無飛」。他指出，當中涉及多個因素，外圍方面如市況差、新股上市後「潛水」、市場對科網股「殺估值」等，而自身方面，通常分拆上市後母公司會「母憑子貴」，但網易今日收跌逾2%，反映市場對雲音樂無信心。
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