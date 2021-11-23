輝立證券企業融資副經理陳英傑表示，雲音樂認購額有7500萬，坦言認購反應一般，預計最終僅超購數倍，指新股市場失去散戶熱情，加上內地逐步消除音樂版權壟斷，未見該股自身優勢。耀才（1428）執行董事兼行政總裁許繹彬亦表示，認購反應一般，認購額不超過1000萬，指市場氣氛慘淡無法炒熱新股，投資者寧願優先留意二級市場，不過相信仍有投資者會「小試牛刀」。

信誠證券聯席董事張智威透露，孖展認購額只有10萬，直言「基本上無飛」。他指出，當中涉及多個因素，外圍方面如市況差、新股上市後「潛水」、市場對科網股「殺估值」等，而自身方面，通常分拆上市後母公司會「母憑子貴」，但網易今日收跌逾2%，反映市場對雲音樂無信心。

其他報道

松齡護老集團中期純利大跌逾8成 不派息

周大福中期多賺60.4% 派中期息0.22元

快手上季經調整虧損增加至9.62億 業績勝預期

渣打預期至2030年香港出口將增加74%至9390億美元

IFR：蘋果供應商伯恩光學推遲香港IPO至明年

恒指跌299點 5日累跌1062點 「ATM」拖低大市178點 恒大系抽升

Zoom上季營收增長放緩至35%

意大利反壟斷機構對亞馬遜、蘋果罰款逾2億歐元

Sia Partners：香港銀行應用程式評分 與歐洲同業有一段差距

字節跳動上季廣告收入據報近零增長

元宇宙｜Pokemon GO開發商融資23億 擬構建元宇宙

中國或向科企開徵數據稅 阿里巴巴騰訊料首當其衝 齊跌逾2%

天貓香港雙11客單價增10倍 3C家電美妝最受歡迎

傳有線「四人幫」離職 公司︰新聞部運作如常

謝瑞麟半年虧轉盈賺269萬 不派息