小米上季淨利潤升25％ 勝市場預期
文章日期：2021年11月23日 18:01
小米（1810）今日收市後公布第三季業績，收入按年升8.2%至780.63億元（人民幣，下同），勝市場預期的774.63億元，非國際財務報告準則經調整淨利潤達51.76億元，按年升25.4%，高於市場預期中位數的48.14億元。毛利按年升40.6%至142.92億元。毛利率按年升4.2個百分點至18.3%。
小米表示，儘管全球核心零部件供應短缺，公司上季總收入和經調整淨利潤均保持穩健增長。季內，核心智能手機業務收入按年微升0.5%至478.25億元， IoT與生活消費產品業務收入按年升15.5%至209.36億元，互聯網服務收入按年升27.1%至73.37億元。
季內，智能手機出貨量按年跌5.8%至4390萬部，主要受全球核心零部件（包括SoC（片上系統））供應短缺影響。但智能手機的平均售價按年升6.7%至1090.5元，主要受惠季內增加高端智能手機出貨量所致。
小米表示，互聯網服務收入增長主要由於廣告及遊戲業務增長所致，當中廣告業務季度收入再創新高，達48億元，按年升44.7%。至於IoT與生活消費產品業務雖然受到境外海運物流等因素的影響，但境外IoT及生活消費產品收入仍創單季度新高。
小米績前收報20.7港元，全日跌1%。
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