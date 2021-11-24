美國釋放原油儲備不及預期 油價上升 道指升194點連升兩日
文章日期：2021年11月24日 08:15
美國國債息上升打擊增長股前景，科技股延續跌勢。美國宣布將釋放5,000萬桶戰略儲備原油，釋放力度不及預期，原油期貨大漲，紐約原油期貨創兩周最大漲幅，高見78.86美元。道指連升2日，累計升211.82點，對上一次連升2日是11月8日；納指連跌2日，累計跌282.3點，對上一次連跌2日是11月10日，同時亦連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月8日。
道瓊斯工業平均指數收漲194點，升幅0.55%，報35813點。標普500指數收漲7點，升幅0.17%，報4690點。納斯達克綜合指數收跌79點，或0.51%，報15775點。
高盛升2.57%，報406.34美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻67點，而salesforce跌1.83%，報291.42元，拖低道指35點。
科技股方面，蘋果收市報161.41元，升0.24%，谷歌母公司Alphabet收市報2915.64元，跌0.35%，亞馬遜收市報3580.04元，升0.2%，Facebook收市報337.25元，跌1.1%。
歐洲STOXX 600指數收跌1.28%，報479點。德國DAX指數收跌1.11%，報15937點；法國CAC 40指數跌0.85%，報7044點；英國富時100指數收漲0.16%，報7266點。