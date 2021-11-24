美國國債息上升打擊增長股前景，科技股延續跌勢。美國宣布將釋放5,000萬桶戰略儲備原油，釋放力度不及預期，原油期貨大漲，紐約原油期貨創兩周最大漲幅，高見78.86美元。道指連升2日，累計升211.82點，對上一次連升2日是11月8日；納指連跌2日，累計跌282.3點，對上一次連跌2日是11月10日，同時亦連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月8日。