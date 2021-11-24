港股ADR跌124點 夜期低水99點 美期跌 亞股普遍向下 阿里健康業績
文章日期：2021年11月24日 08:49
美股向上，港股ADR跌124點或0.51%，報24526點，即月恒指夜期跌11點，低水99點，報24553點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.4%，折合報469.67元；阿里巴巴（9988）跌2.09%，折合報130.22元；美團（3690）跌1.84%，折合報260.52元；匯控（0005）升1.48%，折合報46.17元；建行（0939）跌0.73%，折合報5.15元。
道期現跌0.061%；標期現跌0.08%；納期現跌0.12%。日股現跌0.42%，韓股現升0.26%，澳股現跌0.18%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括，阿里健康（0241）、大家樂（0341）等。
中港免檢通關，據報或在12月10日左右有限度恢復。留意相關消費股。
美國釋放石油儲備，油價反升2%。留意油股。
百濟神州（6160）擬科創板發行1.15億股。
小米（1810）上季淨利潤升25％，勝市場預期。又稱明年上半年仍因面臨晶片短缺壓力，下半年有望緩解。
傳花樣年（1777）境內債延期付息獲批，8成利息延後一年支付。
周大福（1929）料下半年同店銷售「正常化」，港澳錄中單位數增長。
小鵬（9868）上季收入57.2億人幣勝預期，調整後虧損擴大至14.92億人幣。
謝瑞麟（0417）：第二輪消費券刺激效益未如首期。
澳門正著手制訂《證券法》。留意港交所（0388）。
華置（0127）近兩個月已售4.37億股恒大（3333），料虧損57.76億。
龍湖（0960）據報考慮分拆物管公司明年上市，集資77億。
即將納入恒指的網易（9999）分拆雲音樂，首日孖展逾7億，券商料最終僅超購數倍。
松齡護老（1989）中期純利大跌逾8成，不派息。
周大福（1929）中期多賺60.4%，派中期息0.22元。
快手（1024）上季經調整虧損增加至9.62億，業績勝預期。
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