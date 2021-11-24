恒指高開20點 中石油升3.1% 阿里跌1.5%創上市新低 快手升4.5%
文章日期：2021年11月24日 09:26
恒指今早高開20點或0.09%，報24672點，成交金額45億元；國指今早低開2點或0.03%，報8825點。恒生科技指數開市報6317點，跌0.1%。
藍籌29隻升，12隻下跌，19隻無升跌。中石油（0857）升3.14%，報3.61元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.35%，報86.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻25點；騰訊（0700）跌1.66%，報473.2元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低34點。
恒生科技指數成份股7隻升，14隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）開市報99.1元，升4.59%；跌幅最大的是網易（9999）開市報175.8元，跌2.44%。
恒指科指續低於主要平均線，恒指最近為50天線(25090.27點)，科指最近為50天線(6367.74點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，阿里健康（0241）開市報8.54元，升0.35%；大家樂（0341）無成交，報13.9元。
中港免檢通關，據報或在12月10日左右有限度恢復。相關股份個別發展，周大福（1929）開市報16.38元，跌3.76%；新秀麗（1910）開市報17.06元，升0.24%；九龍倉置業（1997）無成交，報41.6元。
美國釋放石油儲備，油價反升2%。中石油（0857）開市報3.61元，升3.14%；中海油（0883）開市報8元，升1.14%。
百濟神州（6160）擬科創板發行1.15億股。開市報210元，跌2.14%。
小米（1810）上季淨利潤升25％，勝市場預期。又稱明年上半年仍因面臨晶片短缺壓力，下半年有望緩解。開市報20.5元，跌0.97%。
傳花樣年（1777）境內債延期付息獲批，8成利息延後一年支付。開市報0.325元，升1.56%。
周大福（1929）料下半年同店銷售「正常化」，港澳錄中單位數增長。開市報16.38元，跌3.76%。
小鵬（9868）上季收入57.2億人幣勝預期，調整後虧損擴大至14.92億人幣。創上市新高，見201元，開市報201元，升6.18%。
謝瑞麟（0417）：第二輪消費券刺激效益未如首期。無成交，報1.15元。
澳門正著手制訂《證券法》。港交所（0388）開市報457.8元，無升跌。
華置（0127）近兩個月已售4.37億股恒大（3333），料虧損57.76億。華置開市報3.73元，升0.81%。恒大（3333）開市報2.89元，跌1.37%。
龍湖（0960）據報考慮分拆物管公司明年上市，集資77億。開市報40.9元，升1.74%。
即將納入恒指的網易（9999）分拆雲音樂，首日孖展逾7億，券商料最終僅超購數倍。開市報175.8元，跌2.44%。
松齡護老（1989）中期純利大跌逾8成，不派息。無成交，報0.9元。
周大福（1929）中期多賺60.4%，派中期息0.22元。開市報16.38元，跌3.76%。
快手（1024）上季經調整虧損增加至9.62億，業績勝預期。開市報99.1元，升4.59%。
破頂股表現
破頂股包括，小鵬汽車（9868）創上市新高，見201元，開市報201元，升6.18%；中裕燃氣（3633）創52周高，見7.71元，開市報7.71元，升1.05%；維珍妮（2199）創52周高，見6.69元，開市報6.69元，升1.36%。
破底股方面
破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見131元，開市報131元，跌1.5%；榮萬家（2146）創上市新低，見5.19元，開市報5.19元，跌1.52%。
異動股
上升異動股，包括，同方泰德（1206）開市報1.08元，升8%；小鵬汽車（9868）創上市新高，見201元，開市報201元，升6.18%；卓越教育集團（3978）開市報0.57元，升5.56%；康寧傑瑞製藥（9966）開市報19.36元，升5.33%；春立醫療（1858）開市報20.35元，升5.22%；毅德國際（1396）開市報0.42元，升5%；快手（1024）開市報99.1元，升4.59%；創維集團（0751）開市報5.25元，升3.96%；普拉達（1913）開市報56.95元，升3.92%。
下跌異動股，包括，JS環球生活（1691）開市報16.24元，跌5.91%；新創建（0659）開市報7.6元，跌4.04%；中通快遞（2057）開市報245元，跌4%；周大福（1929）開市報16.38元，跌3.76%；合景悠活（3913）開市報5.11元，跌3.04%；高偉電子（1415）開市報10元，跌2.53%；網易（9999）開市報175.8元，跌2.44%；豐盛生活服務（0331）開市報6.36元，跌2.3%。