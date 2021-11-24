黑石、KKR等擬收購沙鋼控股的數據中心Global Switch 估值逾800億
文章日期：2021年11月24日 10:49
彭博社引述消息指，黑石和KKR＆Co.考慮競購由江蘇沙鋼集團控股、中航信託支持的數據中心公司Global Switch Holdings Ltd.。早前報道指，估值可能達到或者超過80億英鎊(約834億港元)。該公司於將軍澳亦設有數據中心。
數據中心投資者DigitalBridge Group及運營商Digital Realty Trust Inc.和Equinix Inc.也表達了對Global Switch的初步興趣。
報道引述消息指，該項業務可能會吸引到其他專注基礎設施的投資者和養老基金，目前磋商仍在進行，不保證任何收購方將決定尋求發起收購，也不保證Global Switch的所有者將決定予以出售。
黑石、DigitalBridge、Digital Realty、Global Switch和KKR的代表不予置評。Equinix的發言人沒有立即回覆置評請求，沙鋼的一位代表沒有立即回應。
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