港元現報7.793元升值14點子，曾貶值最多1點子，報7.7945元，亦曾升值最多21點子，報7.7923元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.12點子至0.05131%；1星期HIBOR跌0.14點子至0.05964%；2星期HIBOR跌0.23點子至0.06911%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.04點子至0.20893%；6個月期HIBOR跌0.04點子至0.26%；12個月期HIBOR升0.45點子至0.36411%。

美元指數現報96.559升值0.068點或0.07%。

美元1個月期LIBOR報0.09238%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0053%，連續7日擴闊，利差是2021年6月16日後最高，當日差距為0.0091%

對上一次連續7日擴闊，是2021年2月02日，當日利差報0.0444%。

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