港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升7日 續創逾5個月高
文章日期：2021年11月24日 11:18
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升7日，升0.03點子至0.09768%，是7月2日後最高，當日報0.09827%。對上一次連升7日是2月02日，當日拆息報0.15964%。
港元現報7.793元升值14點子，曾貶值最多1點子，報7.7945元，亦曾升值最多21點子，報7.7923元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.12點子至0.05131%；1星期HIBOR跌0.14點子至0.05964%；2星期HIBOR跌0.23點子至0.06911%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.04點子至0.20893%；6個月期HIBOR跌0.04點子至0.26%；12個月期HIBOR升0.45點子至0.36411%。
美元指數現報96.559升值0.068點或0.07%。
美元1個月期LIBOR報0.09238%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0053%，連續7日擴闊，利差是2021年6月16日後最高，當日差距為0.0091%
對上一次連續7日擴闊，是2021年2月02日，當日利差報0.0444%。
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