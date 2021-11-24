【有片：選股王】電車股受資金追捧 比亞迪股價望破位再上
文章日期：2021年11月24日 13:03
恒指跌16點，收報26,636點，成交金額729億元。美股下跌但尾市跌幅收窄，科技股，尤其是高升的股份跌幅顯著。港股今早平開後窄幅上落，焦點落在業績股身上，快手（1024）業績全方位改善，股價升7%，小鵬（9868）收入和毛利率勝預期，股價亦升9.7%。但小米（1810）業績差強人意，股價跌7%報19.3元，20元關口亦失守。
美國宣布釋放石油儲備，油價出現利淡兌現的上升，美國油股動輒升幅達5%以上，港股這邊表現最好的是中石油（0857）升2.6%，中石化（0386）亦升2.5%。電力股也有些反彈，潤電（0836）、中廣核新能（1811）、新天能源（0956）升6.9%。
近日A股熱炒稀土概念股，本港股沒有上游股份，但中國稀土（769）亦勉強跟升1.2%。
美股高升股暴跌，不少在過去兩日跌了10%、甚至20%以上，相當恐怖，不少更是持續上升的明星股，並非WSB的妖股。市場開始有點殺估值的情況。但同樣高估值的電車股如Lucid和Rivien，昨晚反而能逆市上升，這兩天也只是在高位反覆未有回落，電車股仍然受到資金追捧。港股這邊小鵬績優爆升，理想（2015）走勢偏弱，比亞迪（1211）日前急升後在高位靠穩，暫時仍受制於前高位324.6元。但急升後拒絕回落是一個牛訊號，股價破位再上機會高。
張兆聰