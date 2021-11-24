藍籌25隻升，30隻下跌，5隻無升跌。友邦（1299）升3.81%，收報88.6元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻72點；阿里健康（0241）跌7.17%，收報7.9元，是跌幅最大的藍籌。小米（1810）跌6.96%，收報19.26元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低46點。

恒生科技指數成份股8隻升，19隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報101.5元，升7.12%；跌幅最大的是阿里健康（0241）見52周低7.86元，收報7.9元，跌7.17%。

恒指科指半日均低於主要平均線，科指高見6369.53點，曾升穿50天線(6367.15點)，最後得而復失。

北水南下合計淨流入22.3億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流入12.34億元人民幣，較上日減少76.37%，連續第4日流入，累計流入161.85億元。

花样年（1777）「20花樣02」債80%利息延期至明年支付，較早前，花樣年債權人會議流會，股價曾升21%，觸發市調機制冷靜期。收報0.36元，升12.5%。

REDD：雅居樂（3883）已償還2.5億美元私募債。收報2.2元，跌4.35%。

多間公司公布業績，績前表現如下，阿里健康（0241）見52周低7.86元，收報7.9元，跌7.17%；大家樂（0341）收報13.88元，跌0.14%。

中港免檢通關，據報或在12月10日左右有限度恢復。六福集團（0590）收報24.25元，跌2.61%；周生生（0116）收報11.46元，跌2.22%；景福集團（0280）收報0.51元，升3.03%；謝瑞麟（0417）收報1.12元，跌2.61%；新秀麗（1910）收報17.52元，升2.94%；九龍倉置業（1997）收報40.85元，跌1.8%；九龍倉集團（0004）收報28.55元，升1.06%。

美國釋放石油儲備，油價反升2%。中石油（0857）收報3.59元，升2.57%；中海油（0883）收報7.95元，升0.51%。

百濟神州（6160）擬科創板發行1.15億股。收報213.2元，跌0.65%。

小米（1810）上季淨利潤升25％，勝市場預期。又稱明年上半年仍因面臨晶片短缺壓力，下半年有望緩解。見52周低19.02元，收報19.26元，跌6.96%。

周大福（1929）料下半年同店銷售「正常化」，港澳錄中單位數增長。收報15.48元，跌9.05%。

小鵬（9868）上季收入57.2億人幣勝預期，調整後虧損擴大至14.92億人幣。創上市新高，見209元，收報207.8元，升9.77%。

謝瑞麟（0417）：第二輪消費券刺激效益未如首期。收報1.12元，跌2.61%。

澳門正著手制訂《證券法》。港交所（0388）收報450元，跌1.7%。

華置（0127）近兩個月已售4.37億股恒大（3333），料虧損57.76億。收報3.74元，升1.08%。恒大收報2.83元，跌3.41%。

龍湖（0960）據報考慮分拆物管公司明年上市，集資77億。收報40.25元，升0.12%。

即將納入恒指的網易（9999）分拆雲音樂，首日孖展逾7億，券商料最終僅超購數倍。收報177.6元，跌1.44%。

松齡護老（1989）中期純利大跌逾8成，不派息。收報0.9元，無升跌。

周大福（1929）中期多賺60.4%，派中期息0.22元。收報15.48元，跌9.05%。

快手（1024）上季經調整虧損增加至9.62億，業績勝預期。收報101.5元，升7.12%。

破頂股表現

破頂股包括，小鵬汽車（9868）創上市新高，見209元，收報207.8元，升9.77%；中裕燃氣（3633）創52周高，見7.8元，收報7.65元，升0.26%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.076元，無升跌；易緯集團（3893）創52周高，見0.84元，收報0.83元，無升跌；華寶國際（0336）創52周高，見24.45元，收報23.25元，升1.09%；維珍妮（2199）創52周高，見7元，收報6.76元，升2.42%；華新手袋（2683）創52周高，見0.41元，收報0.385元，跌3.75%。

破底股方面

科技股破底，包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見130.7元，收報131.1元，跌1.43%；寶尊電商（9991）創上市新低，見40.95元，收報41.1元，跌1.79%；百融雲（6608）創上市新低，見10.22元，收報10.3元，跌2.46%；聯易融（9959）創上市新低，見6.05元，收報6.16元，跌5.67%。

醫療醫藥股破底，包括，兆科眼科（6622）創上市新低，見6.31元，收報6.33元，跌1.09%；嘉和生物（6998）創上市新低，見8.22元，收報8.39元，無升跌；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見555元，收報558.5元，跌1.76%；新世紀醫療（1518）創上市新低，見0.83元，收報0.99元，升6.45%；堃博醫療（2216）創上市新低，見9.66元，收報9.9元，跌2.17%；康希諾生物（6185）見52周低151元，收報154.1元，跌1.28%；李氏大藥廠（0950）見52周低3.38元，收報3.42元，跌2.01%；愛康醫療（1789）見52周低6.66元，收報6.69元，跌2.9%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.08元，收報0.08元，無升跌；阿里健康（0241）見52周低7.86元，收報7.9元，跌7.17%。

本地股破底，包括，經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.64元，收報0.64元，跌1.54%；毛記葵涌（1716）見52周低0.54元，收報0.55元，無升跌；電視廣播（0511）見52周低4.91元，收報4.95元，跌1.79%；理文造紙（2314）見52周低5.21元，收報5.38元，跌1.28%。

其他破底股包括，榮萬家（2146）創上市新低，見5.19元，收報5.47元，升3.8%；三巽控股（6611）創上市新低，見3.78元，收報4.48元，升10.34%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.104元，收報0.105元，跌16%；人瑞人才（6919）創上市新低，見7.61元，收報7.75元，跌3.49%；安能物流（9956）創上市新低，見9.47元，收報9.8元，無升跌；神州控股（0861）見52周低4.08元，收報4.1元，跌0.97%；海底撈（6862）見52周低17.82元，收報17.94元，跌5.58%；小米（1810）見52周低19.02元，收報19.26元，跌6.96%；捷榮國際（2119）見52周低0.97元，收報0.99元，升1.02%；中國飛鶴（6186）見52周低10.98元，收報11.3元，升0.53%；原生態牧業（1431）見52周低0.32元，收報0.33元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，裕承科金（0279）收報0.217元，升19.23%；同方泰德（1206）收報1.17元，升17%；南方通信（1617）收報0.16元，升15.11%；Uju Holding（1948）收報6.42元，升13.43%；花樣年（1777）收報0.36元，升12.5%；康諾亞（2162）收報47.15元，升10.94%；三巽控股（6611）創上市新低，見3.78元，收報4.48元，升10.34%；小鵬汽車（9868）創上市新高，見209元，收報207.8元，升9.77%；陽光紙業（2002）收報2.05元，升7.89%；南京熊貓電子股份（0553）收報4.25元，升7.87%；華潤電力（0836）收報18.68元，升7.73%。

下跌異動股，包括，信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.104元，收報0.105元，跌16%；名仕快相（8483）收報0.121元，跌13.57%；環球信貸（1669）收報0.485元，跌10.19%；明發（0846）收報0.45元，跌10%；周大福（1929）收報15.48元，跌9.05%；亞洲水泥（0743）收報5.26元，跌8.68%；JS環球生活（1691）收報15.8元，跌8.46%；永嘉集團（3322）收報0.315元，跌7.35%；阿里健康（0241）見52周低7.86元，收報7.9元，跌7.17%。

其他報道

花样年「20花樣02」債80%利息延期至明年支付

蘋果計劃2023年起由台積電生產其5G調製解調器晶片

內地股市半日向下 創板指3500點得而復失

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升7日 續創逾5個月高

花樣年債權人會議流會 股價曾升21% 觸發市調機制冷靜期

「女股神」Cathie Wood重申 通縮比通脹的風險更大

黑石、KKR等擬收購沙鋼控股的數據中心Global Switch 估值逾800億

官媒：直播帶貨須加大監管

REDD：雅居樂已償還2.5億美元私募債

花樣年債券持有人會議流會 啟動司法程序議案未獲通過

摩根大通CEO：摩通或較中國共產黨更長壽

佳兆業出售屯門地予蔡志明 據報將獲利13億元

滬深三大指數走勢迥異 上證小幅小開不足1點

恒指高開20點 中石油升3.1% 阿里跌1.5%創上市新低 快手升4.5%