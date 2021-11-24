恒指今早高開20點，早段曾跌最多93點，午後倒升最多199點，高低波幅294點。恒指收市升33點或0.14%，報24685點，成交金額1373億元，較上日增加5.78%，是11月2日1460.12億元成交後最多；國指跌32點或0.37%，報8794點。恒生科技指數收報6292點，跌0.5%。

藍籌30隻升，27隻下跌，3隻無升跌。美團（3690）升3.01%，收報273.4元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻66點；阿里健康（0241）跌7.05%，收報7.91元，是跌幅最大的藍籌。小米（1810）跌6.96%，收報19.26元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低46點。

恒生科技指數成份股10隻升，19隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報99.7元，升5.22%；跌幅最大的是阿里健康（0241）見52周低7.68元，收報7.91元，跌7.05%。

恒指科指續低於主要平均線，恒指最近的為50天線(25090.54點)；科指早段曾高見6369.53點，升穿50天線(6367.24點)，收市重回其下。

北水南下合計淨流入19.99億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流入23.7億元人民幣，較上日減少54.63%，連續第4日流入，累計流入173.2億元。

午後消息股表現

阿里巴巴（9988）旗下螞蟻花唄啟品牌隔離，更新「信用購」為銀行等全額支出消費信貸。阿里創上市新低，見130.7元，收報131.8元，跌0.9%。

大家樂（0341）中期收入升兩成，中期息派10仙。收報13.76元，跌1.01%。

佳兆業（1638）擬將12月7日到期的美元債延期一年半。佳兆業停牌。系內其他股份方面，佳兆業美好（2168）收報13.46元，跌2.46%；佳兆業健康（0876）收報0.11元，跌4.35%；佳兆業資本（0936）收報0.4元，無升跌。

中國動向（3818）中期轉虧，蝕逾7億元，不派息。收報0.72元，跌2.7%。

今早及隔晚消息股表現

花样年（1777）「20花樣02」債80%利息延期至明年支付，較早前，花樣年債權人會議流會，股價曾升21%，觸發市調機制冷靜期。收報0.335元，升4.69%。

REDD：雅居樂（3883）已償還2.5億美元私募債。收報2.17元，跌5.65%。

多間公司公布業績，績前表現如下，阿里健康（0241）見52周低7.68元，收報7.91元，跌7.05%。

中港免檢通關，據報或在12月10日左右有限度恢復。消費股個別發展，六福集團（0590）收報23.95元，跌3.82%；周生生（0116）收報11.46元，跌2.22%；英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.223元，升2.29%；新秀麗（1910）收報17.52元，升2.94%。九龍倉置業（1997）收報41.8元，升0.48%；九龍倉集團（0004）收報28.45元，升0.71%。

美國釋放石油儲備，油價反升2%。中石油（0857）收報3.57元，升2%。中海油（0883）收報7.95元，升0.51%。

賭廳多金投資者未能取回款項，終院判永利（1128）負連帶責任承付960萬元。收報7.87元，升0.77%。

百濟神州（6160）擬科創板發行1.15億股。收報211.8元，跌1.3%。

小米（1810）上季淨利潤升25％，勝市場預期。又稱明年上半年仍因面臨晶片短缺壓力，下半年有望緩解。見52周低19.02元，收報19.26元，跌6.96%。

周大福（1929）料下半年同店銷售「正常化」，港澳錄中單位數增長。收報15.24元，跌10.46%。

小鵬（9868）上季收入57.2億人幣勝預期，調整後虧損擴大至14.92億人幣。創上市新高，見209.8元，收報208.4元，升10.09%。

謝瑞麟（0417）：第二輪消費券刺激效益未如首期。收報1.14元，跌0.87%。

澳門正著手制訂《證券法》。港交所（0388）收報453元，跌1.05%。

華置（0127）近兩個月已售4.37億股恒大（3333），料虧損57.76億。收報3.76元，升1.62%。恒大（3333）收報2.78元，跌5.12%。

龍湖（0960）據報考慮分拆物管公司明年上市，集資77億。收報40.15元，跌0.12%。

即將納入恒指的網易（9999）分拆雲音樂，首日孖展逾7億，券商料最終僅超購數倍。收報177元，跌1.78%。

松齡護老（1989）中期純利大跌逾8成，不派息。收報0.9元，無升跌。

周大福（1929）中期多賺60.4%，派中期息0.22元。收報15.24元，跌10.46%。

快手（1024）上季經調整虧損增加至9.62億，業績勝預期。收報99.7元，升5.22%。

破頂股表現

破頂股包括，小鵬汽車（9868）創上市新高，見209.8元，收報208.4元，升10.09%；中裕燃氣（3633）創52周高，見7.8元，收報7.7元，升0.92%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.075元，跌1.32%；易緯集團（3893）創52周高，見0.91元，收報0.89元，升7.23%；中國高精密（0591）停牌；華寶國際（0336）創52周高，見24.45元，收報23元，無升跌；維珍妮（2199）創52周高，見7元，收報6.78元，升2.73%；GBA集團（0261）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；華新手袋（2683）創52周高，見0.43元，收報0.43元，升7.5%。

破底股方面

科技股破底，包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見130.7元，收報131.8元，跌0.9%；寶尊電商（9991）創上市新低，見40.5元，收報40.8元，跌2.51%；百融雲（6608）創上市新低，見10.22元，收報10.32元，跌2.27%；聯易融（9959）創上市新低，見6.05元，收報6.06元，跌7.2%；

醫療醫藥股破底，包括，兆科眼科（6622）創上市新低，見6.31元，收報6.4元，無升跌；嘉和生物（6998）創上市新低，見8.22元，收報8.64元，升2.98%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見555元，收報560.5元，跌1.41%；華潤醫藥（3320）創上市新低，見3.42元，收報3.46元，跌1.98%；新世紀醫療（1518）創上市新低，見0.83元，收報0.99元，升6.45%；堃博醫療（2216）創上市新低，見9.66元，收報10.02元，跌0.99%；康希諾生物（6185）見52周低151元，收報153元，跌1.99%；李氏大藥廠（0950）見52周低3.37元，收報3.4元，跌2.58%；愛康醫療（1789）見52周低6.66元，收報6.84元，跌0.73%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.08元，收報0.08元，無升跌；阿里健康（0241）見52周低7.68元，收報7.91元，跌7.05%；

本地股破底，包括，經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.64元，收報0.65元，無升跌；毛記葵涌（1716）見52周低0.54元，收報0.56元，升1.82%；電視廣播（0511）見52周低4.91元，收報4.95元，跌1.79%；捷榮國際（2119）見52周低0.97元，收報0.98元，無升跌；理文造紙（2314）見52周低5.21元，收報5.44元，跌0.18%；尖沙咀置業（0247）見52周低23.21元，收報23.21元，無升跌；黛麗斯（0333）見52周低0.5元，收報0.52元，無升跌；泰加保險（6161）見52周低0.55元，收報0.55元，跌3.51%。

其他破底股包括，榮萬家（2146）創上市新低，見5.19元，收報5.55元，升5.31%；三巽控股（6611）創上市新低，見3.78元，收報4.38元，升7.88%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.104元，收報0.106元，跌15.2%；人瑞人才（6919）創上市新低，見7.61元，收報7.72元，跌3.86%；安能物流（9956）創上市新低，見9.47元，收報9.99元，升1.94%；神州控股（0861）見52周低4.08元，收報4.09元，跌1.21%；海底撈（6862）見52周低17.82元，收報18.52元，跌2.53%；小米（1810）見52周低19.02元，收報19.26元，跌6.96%；中國飛鶴（6186）見52周低10.98元，收報11.42元，升1.6%；原生態牧業（1431）見52周低0.32元，收報0.335元，升1.52%；亞洲水泥（0743）見52周低5.17元，收報5.19元，跌9.9%。

異動股

上升異動股，包括，華誼騰訊娛樂（0419）收報0.227元，升34.32%；裕承科金（0279）收報0.236元，升29.67%；思考樂教育（1769）收報2.3元，升27.07%；樂透互娛（8198）收報0.355元，升16.39%；大豐港（8310）收報0.12元，升13.21%；太陽國際（8029）收報0.95元，升13.1%；同方泰德（1206）收報1.13元，升13%；小鵬汽車（9868）創上市新高，見209.8元，收報208.4元，升10.09%；Uju Holding（1948）收報6.23元，升10.07%；陽光紙業（2002）收報2.09元，升10%。

下跌異動股，包括，信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.104元，收報0.106元，跌15.2%；周大福（1929）收報15.24元，跌10.46%；亞洲水泥（0743）見52周低5.17元，收報5.19元，跌9.9%；金輝（0137）收報1.31元，跌9.03%；中國水業集團（1129）收報0.275元，跌8.33%；明發（0846）收報0.46元，跌8%；家鄉互動（3798）收報1.51元，跌7.93%；JS環球生活（1691）收報15.9元，跌7.88%；聯易融（9959）創上市新低，見6.05元，收報6.06元，跌7.2%；名仕快相（8483）收報0.13元，跌7.14%。