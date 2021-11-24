和黃醫藥與阿斯利康啟動內地肺癌聯合療法臨床三期研究
文章日期：2021年11月24日 16:57
和黃醫藥（中國）（0013）宣布，與阿斯利康啟動進行定名為SACHI中國III期的沃瑞沙與泰瑞沙聯合療法，用作治療EGFR抑制劑治療後疾病進展對特定肺癌患者。首名患者已於11月22日接受給藥治療。該研究將評估泰瑞沙與沃瑞沙聯合療法對比鉑類雙藥化療的標準療法之療效及安全性。和黃醫藥今天收市報53.1元，跌2.12%。
研究的主要終點，涵蓋中位無進展生存期（「PFS」）、獨立審查委員會評估的中位PFS，中位總生存期、客觀緩解率、緩解持續時間、疾病控制率、到達疾病緩解的時間及安全性等範圍。目前，和黃醫藥開發的賽沃替尼在內地的商品名稱為沃瑞沙，正作為單藥療法或與其他藥物的聯合療法，開發用於治療包括肺癌、腎癌和胃癌在內的多種腫瘤類型。至於阿斯利康的泰瑞沙，則正進行多項新的III期臨床研究，探索用作治療肺癌的療效。
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