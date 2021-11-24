研究的主要終點，涵蓋中位無進展生存期（「PFS」）、獨立審查委員會評估的中位PFS，中位總生存期、客觀緩解率、緩解持續時間、疾病控制率、到達疾病緩解的時間及安全性等範圍。目前，和黃醫藥開發的賽沃替尼在內地的商品名稱為沃瑞沙，正作為單藥療法或與其他藥物的聯合療法，開發用於治療包括肺癌、腎癌和胃癌在內的多種腫瘤類型。至於阿斯利康的泰瑞沙，則正進行多項新的III期臨床研究，探索用作治療肺癌的療效。

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