Buyandship調查﹕過半受訪者表示海外網購較在本地便宜28％
文章日期：2021年11月24日 17:00
主打國際貨件轉運服務的Buyandship公布最新市場調查報告， 調查發現有55.6％的受訪人士指於過去一個月內在海外網站購買的商品較在香港購買便宜約27.8％；其餘超過四成受訪用戶指，海外網站所售賣的貨品並未在港有售。
若以Buyandship 9月在香港的商品成交金額（GMV）約 2300萬美元（約1.79億港元）計算，用戶經海外網購所節省金額約值885萬美元（約6897萬港元）。至於今年的購物旺季「黑色星期五 Black Friday 」將在周五 （26日） 舉行，不少外國網站已經提早推出早鳥優惠吸客，大部分商品相對於本港零售價有五折或更多優惠。
談及調查結果時，Buyandship聯席創辦人李兆倫表示，公司一如以往利用多個平台為用戶提供最新的網購優惠及折扣資訊，目前我們的社交媒體每周會產生100萬人次的瀏覽量；交流區活躍人數是5萬人；每周大概有300條用戶原創內容。
是次調查於9月27日至9月30日期間進行，以網上問卷形式進行，訪問共 416名用戶，以了解海外價格與香港價格之間的差異。調查同時亦在海外7個國家及地區進行，包括日本、台灣、菲律賓、馬來西亞、新加坡、澳洲及澳門。當中以馬來西亞約 36.7%的價差最大，其次分別為台灣（31.3％）及澳門（30.8％） 。近七成（69.2％）來自澳門的受訪者指，海外網站所售賣的貨品並未在當地有售；超過六成（66.7％）來自新加坡及菲律賓的受訪者亦有相同情況。
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