若以Buyandship 9月在香港的商品成交金額（GMV）約 2300萬美元（約1.79億港元）計算，用戶經海外網購所節省金額約值885萬美元（約6897萬港元）。至於今年的購物旺季「黑色星期五 Black Friday 」將在周五 （26日） 舉行，不少外國網站已經提早推出早鳥優惠吸客，大部分商品相對於本港零售價有五折或更多優惠。

談及調查結果時，Buyandship聯席創辦人李兆倫表示，公司一如以往利用多個平台為用戶提供最新的網購優惠及折扣資訊，目前我們的社交媒體每周會產生100萬人次的瀏覽量；交流區活躍人數是5萬人；每周大概有300條用戶原創內容。

是次調查於9月27日至9月30日期間進行，以網上問卷形式進行，訪問共 416名用戶，以了解海外價格與香港價格之間的差異。調查同時亦在海外7個國家及地區進行，包括日本、台灣、菲律賓、馬來西亞、新加坡、澳洲及澳門。當中以馬來西亞約 36.7%的價差最大，其次分別為台灣（31.3％）及澳門（30.8％） 。近七成（69.2％）來自澳門的受訪者指，海外網站所售賣的貨品並未在當地有售；超過六成（66.7％）來自新加坡及菲律賓的受訪者亦有相同情況。

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