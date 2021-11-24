大家樂羅德承：加價陷「兩難」不排除下半年或提價一元
文章日期：2021年11月24日 17:33
本地快餐店龍頭之一的大家樂（0341）今日公布中期業績，集團首席執行官羅德承於業績發布會上透露，上半年人均消費約39.1元，較去年同期提升約一元，並回復至2019年水平。他坦言，現時「面對兩難」局面，並指雖然銷售額比去年有顯著回升，但對比2018、2019年高峰期仍相差約10%，加上由於供應鏈、人工成本等方面持續受壓，對門店毛利率造成一定壓力，故不排除下半年進行策略性提價，預料以人均消費計，提價範圍約為一元。
羅德承強調，盡可能不希望將成本轉嫁給顧客，加上行業競爭激烈、調整價格需更審慎，故集團首要以餐單重組等方式控制價格，滿足顧客需求。
大家樂計劃下半年在香港就大家樂、一粥麵等速食業務開設8間新分店，另內地未來數月則會增設27間門市。羅德承表示，集團冀採取機動性開店策略，包括或在高轉流地區開始細面積門店，屋邨等地區則一如以往面積較大門市。
提及消費券計劃，羅德承指，8月、10月部份銷售額的確受計劃帶動，但及至11月份，生意額又見回落，故認為市況仍未處於「硬淨」復蘇。
就政府下月强制市民進出食肆均須掃瞄「安心出行」，羅德承表示，現時難以預計顧客反應，但料門市營運在政策首數天或會變得混亂。他續透露，集團旗下部份位於核心區速食類門店或將轉為B類食肆，以應付未來12月節日旺季需求。