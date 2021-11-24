羅德承強調，盡可能不希望將成本轉嫁給顧客，加上行業競爭激烈、調整價格需更審慎，故集團首要以餐單重組等方式控制價格，滿足顧客需求。

大家樂計劃下半年在香港就大家樂、一粥麵等速食業務開設8間新分店，另內地未來數月則會增設27間門市。羅德承表示，集團冀採取機動性開店策略，包括或在高轉流地區開始細面積門店，屋邨等地區則一如以往面積較大門市。

提及消費券計劃，羅德承指，8月、10月部份銷售額的確受計劃帶動，但及至11月份，生意額又見回落，故認為市況仍未處於「硬淨」復蘇。

就政府下月强制市民進出食肆均須掃瞄「安心出行」，羅德承表示，現時難以預計顧客反應，但料門市營運在政策首數天或會變得混亂。他續透露，集團旗下部份位於核心區速食類門店或將轉為B類食肆，以應付未來12月節日旺季需求。

記者：周綺琪