富途上季多賺58.5% 盤前最多升9%
文章日期：2021年11月24日 17:59
富途公布第三季業績，按美國非公認會計原則計量（Non-GAAP），淨利潤近6.5億港元，按年增長58.5%，收入為17.31億港元，比去年同期增長83%。盤前曾最多上升8.65%，報59.4美元，現時暫升6.04%，報57.59 美元。
季內三項主業均有增長，交易佣金及手續費收入按年增長65.8%，至9.3億港元，利息收入按年增長128.5%，至6.3億港元，其他收入（包括財富管理、企業服務業務等）按年增長55.6%，至1.7億港元。
截至第三季度，富途全球註冊用戶數為1660萬，按年增長58.6%，富途開戶客戶數為258萬，按年增長119.9%，富途有資產客戶數為達16.7萬，按年增長179.2%。
值得注意的是，富途期內淨增有資產客戶數16.6萬按年增長44.7%。2021年前三季度淨增客戶數逾70%，來自香港、新加坡及其他海外市場。期末客戶資產為4239億港元，按年增長111%。此外，富途第三季度總交易額為1.4萬億港元按年增33.1%。客戶日均收益交易為57.7萬宗，按年增52.2%。
富途表示，該行第三季度在香港有資產客戶數按年增加162%，為連續六個季度實現按年三位數增長。目前富途在香港的註冊用戶數約佔香港成年人口三分之一，為香港最大零售券商的領導地位。根據市場公開數據，自去年7月以來，富途單月港股交易市佔率超過A組券商市佔率下限，已成為首家香港A組券商行列的零售型券商。
其他報道
Buyandship調查﹕過半受訪者表示海外網購較在本地便宜28％