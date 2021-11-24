季內三項主業均有增長，交易佣金及手續費收入按年增長65.8%，至9.3億港元，利息收入按年增長128.5%，至6.3億港元，其他收入（包括財富管理、企業服務業務等）按年增長55.6%，至1.7億港元。

截至第三季度，富途全球註冊用戶數為1660萬，按年增長58.6%，富途開戶客戶數為258萬，按年增長119.9%，富途有資產客戶數為達16.7萬，按年增長179.2%。

值得注意的是，富途期內淨增有資產客戶數16.6萬按年增長44.7%。2021年前三季度淨增客戶數逾70%，來自香港、新加坡及其他海外市場。期末客戶資產為4239億港元，按年增長111%。此外，富途第三季度總交易額為1.4萬億港元按年增33.1%。客戶日均收益交易為57.7萬宗，按年增52.2%。

富途表示，該行第三季度在香港有資產客戶數按年增加162%，為連續六個季度實現按年三位數增長。目前富途在香港的註冊用戶數約佔香港成年人口三分之一，為香港最大零售券商的領導地位。根據市場公開數據，自去年7月以來，富途單月港股交易市佔率超過A組券商市佔率下限，已成為首家香港A組券商行列的零售型券商。

其他報道

傳李嘉誠1億投得愛因斯坦手稿

大家樂羅德承：加價陷「兩難」不排除下半年或提價一元

干諾道西舖4150萬易手 理想集團：數年前3000餘萬買入

傳旗下APP將暫停更新 騰訊：正配合監管升級保護措施

香港寬頻企業IT支援服務FixIT 擴展至大灣區

惠譽：恐內地「零確診」政策影響澳門博彩業復蘇

中國商務部副部長：適時出台新一輪穩外貿政策

Buyandship調查﹕過半受訪者表示海外網購較在本地便宜28％

和黃醫藥與阿斯利康啟動內地肺癌聯合療法臨床三期研究

國家嚴打「飯圈」亂象 快手、抖音:將從多角度規範娛樂明星網上信息