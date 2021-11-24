世華中期淨虧損大減近9成至51萬美元 出版業務稅前扭虧
文章日期：2021年11月24日 18:30
明報母企世界華文媒體（0685）公布9月底止中期業績，受惠於改善收益及持續控制成本，期內EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）再現，達到301.4萬美元，相對去年同期LBITDA達168.1萬美元。淨虧損則只有51.1萬美元，按年大減89.57%，不派中期息。
期內該集團位於東南亞及香港和台灣地區的出版及印刷業務方面，稅前扭轉虧損局面。當中馬來西亞及東南亞的分部轉賺40.3萬美元；香港及台灣分部轉賺91.7萬美元；北美業務則由盈轉虧，虧損50.1萬美元。整體出版及印刷業務稅前盈利達81.9萬美元，實現扭虧。旅遊業務的稅前虧損則降至63.1萬美元，按年減少21.42%。
該集團展望，由於許多國家保持謹慎，仍然不願開放邊境，料旅遊業務不大可能於短期內恢復。因此，其預計2021/2022年度下半年前景依然將會充滿挑戰。此外，集團的成本開始上升，尤其是 紙張成本，因材料及運輸成本增加使新聞紙價格開始飆升。加上，有助減輕疫情對集團大部分市場業務影響之政府補貼已經停止發放。然而，其將保持警惕監控成本，同時加大力度推出更多跨平台業務增加收益。
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