期內該集團位於東南亞及香港和台灣地區的出版及印刷業務方面，稅前扭轉虧損局面。當中馬來西亞及東南亞的分部轉賺40.3萬美元；香港及台灣分部轉賺91.7萬美元；北美業務則由盈轉虧，虧損50.1萬美元。整體出版及印刷業務稅前盈利達81.9萬美元，實現扭虧。旅遊業務的稅前虧損則降至63.1萬美元，按年減少21.42%。

該集團展望，由於許多國家保持謹慎，仍然不願開放邊境，料旅遊業務不大可能於短期內恢復。因此，其預計2021/2022年度下半年前景依然將會充滿挑戰。此外，集團的成本開始上升，尤其是 紙張成本，因材料及運輸成本增加使新聞紙價格開始飆升。加上，有助減輕疫情對集團大部分市場業務影響之政府補貼已經停止發放。然而，其將保持警惕監控成本，同時加大力度推出更多跨平台業務增加收益。

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