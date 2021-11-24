摩通發言人回覆本報查詢，指戴蒙承認不應該輕率地或不尊重地談論另一個國家或其領導層。發言人又指出，戴蒙在會上明確指出中國及中國人都非常聰明及深思熟慮的。戴蒙亦有指出，他強烈支持與中國就經濟議題開展具建設性的對話。

據外電指出，戴蒙在會上指出，摩通自1921年起在中國營運，與中國共產黨都在慶祝百周年，「我打賭，我們可以更長久」。他補充指︰「我不可能在中國如此說；但不管怎樣，他們可能都在聽。」

他又在會上提到兩岸關係非常緊張，指中國對台灣的干預，「情形可以如同當年越南」，他甚至以「屍袋」（Body Bags）代表這樣的衝突可能造成大量傷亡。但他又強調，中國人很聰明，他身邊沒有人認為台灣會出事。

對於中國被指壓制言論自由，戴蒙又稱「如果他們開始告訴你，因為你在中國有業務，你應該說些甚麼，這就是個問題。」但他又指︰「他們未有這樣做。」他又為摩通在中國的業務作辯解，認為一家美國的最大銀行很難因為不喜歡一個國家的政策而撤離，他又舉例指摩通同樣在俄羅斯、巴基斯坦有業務。

對於中美競爭，他認為美國的人均GDP遠高於中國，更調侃地說，「美國開放邊境，會有上百萬的人來；如果中國開放邊境，你認為會有多少人去那裡？」