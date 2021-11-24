Gap指出，東南亞生產設施因為疫情肆虐而關閉，估計因為供應鏈樽頸收入會損失5.5億至6.5億美元，為了解決港口擠塞問題，公司要支付4.5億美元空運運費，改用空運付貨。公司同時調低明年1月底止的全年度預測，由早前的3成增長，調整為兩成增長。

Gap的股價在周二盤後大跌17%，至今晚開市初段報18.03美元，大跌23%%。

同樣在周二收市後公布季績的美國高檔配飾百貨公司Nordstrom(美：JWN)業績同樣遜預期，截至10月底止季度收入36.4億美元，由於勞工成本上漲，每股盈利只有39美仙，遠較市場預期的55美仙低。該股在周二盤後大跌23%，今晚開市初段報24美元，跌逾24%。

另一家美國時裝品牌Abercrombie & Fitch(美：ANF)同樣表示存貨受到越南生產設施停產打擊，令其股價在周二大跌12.6%，今晚早段再跌近5%。