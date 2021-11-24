阿里健康近日股價持續疲弱，今日績前大跌7%至7.91元，是表現最差的藍籌股，創兩年低位，今年至今累跌63%。

期內集團錄得收入93.58億元，按年增長30.7%，其中醫藥自營業務收入81.19億元，按年增34.5%；醫藥電商平台業務收入10.1億元，按年增9.2%；醫療健康及數字化服務業務收入2.28億元，按年增13.9%。期內毛利18.71億元，按年增0.6%，毛利率按年跌6個百分點至20%。

集團指出，經調整後虧損淨額主要是由於集團於一系列創新業務增加資源配置，例如醫鹿APP、本地醫療、健康險等；另外，期內在藥品倉儲物流等藥品供應鏈能力以及醫藥自營業務精細化運營、用戶覆診開方體驗、處方藥物合規安全等方面的技術研發持續投入；同時由於集團在天貓醫藥平台和阿里健康大藥房品牌心智建設加大投入；及集團因提升在線B2C藥品銷售市佔率、加速處方藥業務佈局並增加相應市場投放，使自營業務利潤率降低。