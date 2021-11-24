佳兆業此舉，即大概用約28個月，即近2年零四個月，償還本金額10.97億元的理財產品。至於餘下約近3.97億元的本金額，相關產品的發行人正與相關持有人協商償還措施。佳兆業為為增加流動性，正考慮加快出售房地產項目及優質資產等措施。

至於以美元計值的公開票據的寬限期方面，佳兆業指，其有30天的寬限期，於利息到期後支付利息。於今年11月到期的約5850.13萬美元及2987.5萬美元的利息支付寬限期，將分別於12月11日及12月12日到期。除此以外，並無其他已到期的利息付款。截至今日，其手上未償還的美元公開票據均未到期，並在考慮對12月7日到期而本金額達4億美元的未償還公開票據採取如發出交換要約等措施。

該集團又指，截至今日若干成員公司未履行其融資協議項下的償還責任，包括銀行貸款及若干其他借款，其正評估償還責任，以制定兼顧其所有持份者利益的總體方案，解決正面臨的流動性問題。

佳兆業申請股份於明早9時起恢復買賣。