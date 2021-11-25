道瓊斯工業平均指數收跌9點，跌幅0.03%，報35804點。標普500指數收漲10點，升幅0.23%，報4701點。納斯達克綜合指數收漲70點，或0.45%，報15845點。

道指連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月29日；標指連升2日，累計升18.52點，對上一次連升2日是11月12日，及連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月29日。

高盛跌1.76%，報399.19美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低47點，而Visa升2.4%，報203.25元，貢獻道指31點。

科技股方面，蘋果收市報161.94元，升0.32%，谷歌母公司Alphabet收市報2922.4元，升0.23%，亞馬遜收市報3580.41元，升0.01%，Facebook收市報341.06元，升1.12%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.1%，報479點。德國DAX指數收跌0.37%，報15878點；法國CAC 40指數跌0.04%，報7042點；英國富時100指數收漲0.28%，報7286點。