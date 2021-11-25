若交易完成，是再一次有啟德項目由中資易手至港資手上。而據遠展的通告，交易完成後啟德項目將由遠展及新世界各持一半權益，合營公司將不會併表遠展，其除稅後溢利或虧損將由合營夥伴按合營公司之股權比例攤分。遠展擬以內部資源撥付其資本承擔及提供其於可能擔保之按比例份額。

遠展指，該物業將可補充集團於香港之土地儲備，並擬透過企業合營將該物業發展為住宅項目。為收購事項成立合營企業將為集團提供機會，以於啟德區黃金地段之住宅項目開發中佔有一席之地，該區正在轉型變化，將發展成為蓬勃之商業區。合營企業不僅使集團能夠繼續豐富其物業發展組合，以及增加住宅發展擬建項目，亦作為集團能與香港其他知名開發商合作之平台。

該幅啟德第4b區4號地盤的地皮至今已輾轉四度易手，最早由富豪潘蘇通旗下高銀金融（0530）於2018年11月以89.07億元投得，惟其後高銀陷財困後，於2020年計劃出售該地皮以獲取資金還債，並先後公布與兩間離岸公司洽談，惟因條款甚辣未有成事，最終改在2020年七月由內地商人陳壯榮收購該幅地皮，並簽訂協議換取日後項目開售可取得利潤分成。

背景神秘的內地商人陳壯榮曾被指與內房佳兆業關係密切，佳兆業被視為項目幕後買家，惟當時遭公司否認，指佳兆業及主席郭英成家族都未有參與投資。不過，今年三月本報報導佳兆業已入股該幅啟德地皮，並獲佳兆業確認。

此外，佳兆業昨夜公布，集團旗下所發行本金額約14.93億元（人民幣、下同）的理財產品已於10月及11月到期，並在昨日已就本金額近10.97億元的理財產品實施償還措施，措施包括由相關本金額到期當月第20日開始兌付10%本金額及利息，自到期日起每三個月再兌付10%本金額及利息；償還本金額將按照4.35%的息率向持有人支付延期利息。事件意味佳兆業將大概用約28個月，即近2年零四個月，償還本金額10.97億元的理財產品。至於餘下約近3.97億元的本金額，相關產品的發行人正與相關持有人協商償還措施。佳兆業指，為增加流動性，正考慮加快出售房地產項目及優質資產等措施。

佳兆業自本月5日開市前停牌至今，停牌前報1.01元，股份將於今日復牌。