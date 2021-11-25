港股ADR跌17點 夜期低水101點 阿里影業等業績
文章日期：2021年11月25日 08:57
美股向上，港股ADR跌17點或0.07%，報24667點，即月恒指夜期跌103點，低水101點，報24585點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.92%，折合報467.85元；阿里巴巴（9988）升0.98%，折合報133.09元；美團（3690）升0.07%，折合報273.58元；匯控（0005）升0.18%，折合報46.18元；建行（0939）跌0.64%，折合報5.17元。
道期現升0.19%；標期現升0.12%；納期現跌0.01%。日股現升0.57%，韓股現跌0.46%，澳股現跌0.06%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括阿里影業（1060）、維他奶（0345）等。
遠展（0035）、新世界（0017）79億購佳兆業（1638）啟德地皮。
佳兆業（1638）耗28個月償還11億理財產品，今復牌。
阿里健康（0241）中期轉蝕2.32億，績前股價創兩年低。
傳恒大（3333）有股東折讓近兩成配股，套現最多6.69億元。據報恒大足球場地皮已被收回準備重新拍賣。
澳門表示續與阿里巴巴（9988）保持合作。
財經花生｜帝國科技（0776）推元宇宙遊戲，明年首季上線。
世華（0685）中期淨虧損大減近9成至51萬美元，出版業務稅前扭虧。
萬華媒體（0426）中期虧損收窄至413萬元，次季扭虧賺6.9萬元。
小鵬汽車（9868）稱明年進軍瑞典丹麥荷蘭，今日股價績後升一成。
大家樂（0341）羅德承：加價陷「兩難」不排除下半年或提價一元。
傳旗下APP將暫停更新，騰訊（0700）：正配合監管升級保護措施。
香港寬頻（1310）企業IT支援服務FixIT，擴展至大灣區。
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