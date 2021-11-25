恒指高開14點 佳兆業升20% 遠展、新世界挫逾5% 恒大跌1%
文章日期：2021年11月25日 09:25
恒指今早高開14點或0.06%，報24699點，成交金額43億元；國指今早低開5點或0.06%，報8789點。恒生科技指數開市報6302點，升0.17%。
藍籌14隻升，17隻下跌，29隻無升跌。金沙中國（1928）升2.17%，報21.2元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.03%，報88.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻20點；新世界發展（0017）跌5.21%，報32.75元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。
恒生科技指數成份股10隻升，5隻下跌，15隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報565.5元，升2.91%；跌幅最大的是金山軟件（3888）開市報34.3元，跌0.29%。
恒指科指低於所有平均線。
恒大（3333）今早有3億股交叉盤，每股2.23元，符昨股東配股消息。傳恒大有股東折讓近兩成配股，套現最多6.69億元。據報恒大足球場地皮已被收回準備重新拍賣。開市報2.75元，跌1.08%。
多間公司公布業績，績前表現如下，阿里影業（1060）開市報0.86元，無升跌；維他奶（0345）開市報18元，無升跌。
遠展（0035）、新世界（0017）79億購佳兆業（1638）啟德地皮。遠展開市報32.75元，跌5.21%；新世界（0017）開市報32.75元，跌5.21%；佳兆業（1638）開市報1.22元，升20.79%。
佳兆業（1638）耗28個月償還11億理財產品，今復牌。開市報1.22元，升20.79%。
阿里健康（0241）中期轉蝕2.32億，績前股價創兩年低。開市報7.91元，無升跌。
澳門表示續與阿里巴巴（9988）保持合作。開市報132元，升0.15%。
財經花生｜帝國科技（0776）推元宇宙遊戲，明年首季上線。創上市新高，見32.55元，開市報32.55元，升3.5%。
世華（0685）中期淨虧損大減近9成至51萬美元，出版業務稅前扭虧。無成交，報0.295元。
萬華媒體（0426）中期虧損收窄至413萬元，次季扭虧賺6.9萬元。無成交，報0.178元。
小鵬汽車（9868）稱明年進軍瑞典丹麥荷蘭，今日股價績後升一成。創上市新高，見212.2元，開市報212.2元，升1.82%。
大家樂（0341）羅德承：加價陷「兩難」不排除下半年或提價一元。開市報13.76元，無升跌。
傳旗下APP將暫停更新，騰訊（0700）：正配合監管升級保護措施。開市報472.2元，無升跌。
香港寬頻（1310）企業IT支援服務FixIT，擴展至大灣區。開市報9.9元，升0.3%。
惠譽：恐內地「零確診」政策影響澳門博彩業復蘇。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報10.82元；美高梅中國（2282）開市報6元，升1.18%；澳博（0880）開市報6.4元，無升跌；永利澳門（1128）開市報7.87元，無升跌；銀河娛樂（0027）開市報49元，升0.31%；金沙中國（1928）開市報21.2元，升2.17%。
國家嚴打「飯圈」亂象，快手（1024）、抖音:將從多角度規範娛樂明星網上信息。開市報101元，升1.3%。
破頂股表現
破頂股包括，小鵬汽車（9868）創上市新高，見212.2元，開市報212.2元，升1.82%；帝國科技（0776）創上市新高，見32.55元，開市報32.55元，升3.5%。
異動股
上升異動股，包括，佳兆業（1638）開市報1.22元，升20.79%；東銀國際（0668）開市報0.3元，升9.09%；其利工業（1731）開市報1.35元，升3.85%；裕承科金（0279）開市報0.245元，升3.81%；同方泰德（1206）開市報1.17元，升3.54%；帝國科技（0776）創上市新高，見32.55元，開市報32.55元，升3.5%；寶寶樹集團（1761）開市報0.63元，升3.28%；山東墨龍（0568）開市報3.65元，升3.11%；景福集團（0280）開市報0.51元，升3.03%；花樣年（1777）開市報0.345元，升2.99%。
下跌異動股，包括，新世界發展（0017）開市報32.75元，跌5.21%；和鉑醫藥（2142）開市報9.01元，跌2.59%；榮萬家（2146）開市報5.42元，跌2.34%；易緯集團（3893）開市報0.87元，跌2.25%；國藥控股（1099）開市報18元，跌1.96%；力世紀（0860）開市報0.52元，跌1.89%；希瑪眼科（3309）開市報7.4元，跌1.73%；康希諾生物（6185）開市報151.2元，跌1.18%；美的置業（3990）開市報13.62元，跌1.16%；首都信息（1075）開市報0.43元，跌1.15%。
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