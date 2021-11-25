港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止7連升 跌穿0.095%
文章日期：2021年11月25日 11:17
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止7連升，跌0.29點子至0.09482%。
港元現報7.7968元升值18點子，曾貶值最多1點子，報7.7987元，亦曾升值最多31點子，報7.7955元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.78點子至0.05911%；1星期HIBOR升0.7點子至0.06661%；2星期HIBOR升0.07點子至0.06982%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.18點子至0.21069%；6個月期HIBOR升1.1點子至0.27095%；12個月期HIBOR升0.5點子至0.36911%。
美元指數現報96.749貶值0.126點或0.13%。
美元1個月期LIBOR報0.092%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0028%，終止連續7日擴闊，利差是2021年11月18日後最低，當日差距為-0.004%。
對上一次終止連續7日擴闊，是2021年11月15日，當日利差報-0.0206%。
其他報道
恒指高開14點 佳兆業升20% 遠展、新世界挫逾5% 恒大跌1%
恒大3億股交叉盤 符配股傳聞 海通持倉減少12億股 中南、金利豐增