港元現報7.7968元升值18點子，曾貶值最多1點子，報7.7987元，亦曾升值最多31點子，報7.7955元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.78點子至0.05911%；1星期HIBOR升0.7點子至0.06661%；2星期HIBOR升0.07點子至0.06982%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.18點子至0.21069%；6個月期HIBOR升1.1點子至0.27095%；12個月期HIBOR升0.5點子至0.36911%。

美元指數現報96.749貶值0.126點或0.13%。

美元1個月期LIBOR報0.092%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0028%，終止連續7日擴闊，利差是2021年11月18日後最低，當日差距為-0.004%。

對上一次終止連續7日擴闊，是2021年11月15日，當日利差報-0.0206%。

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