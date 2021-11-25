聯儲局偏鷹立場 恒指先跌後升29點 科指升0.66%
文章日期：2021年11月25日 12:08
聯儲局議息紀錄顯示偏鷹立場，港股表現反覆，恒指今早高開14點，曾倒跌最多152點，臨近半日尾市倒升最多44點，高低波幅197點。恒指半日升29點或0.12%，報24714點，成交金額636億元；國指跌2點或0.02%，報8792點。恒生科技指數收報6333點，升0.66%。
藍籌23隻升，36隻下跌，1隻無升跌。金沙中國（1928）升3.37%，收報21.45元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升1.86%，收報481元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻37點；新世界發展（0017）跌5.79%，收報32.55元，是跌幅最大的藍籌。比亞迪（1211）跌3.25%，收報303.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低16點。
恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報33.9元，升6.27%；跌幅最大的是汽車之家（2518）收報69元，跌3.43%。
恒指、科指續低於所有主要平均線，其中科指較貼近50天線(6358.95點)。
北水南下合計淨流入8.69億元，較上日減少56.55%，連續第2日流入，累計流入28.67億元。南水北上合計淨流出0.37億元人民幣，終止連續4日流入
多國釋放石油儲備後，沙特和俄羅斯擬暫停增產計劃。中石油（0857）收報3.53元，跌1.12%；中海油（0883）收報7.9元，跌0.63%。
中證監：正與美方解決中概股審計問題，支持華企選擇港為首要上市地。港交所（0388）收報456.4元，升0.75%。
長和（0001）據報以3億美元出售以色列電信商Partner股權。收報52.3元，跌0.29%。
恒大（3333）恒大3億股交叉盤 符配股傳聞 海通持倉減少12億股 中南、金利豐增。昨傳恒大有股東折讓近兩成配股，套現最多6.69億元。據報恒大足球場地皮已被收回準備重新拍賣。收報2.79元，升0.36%。
多間公司公布業績，績前表現如下，阿里影業（1060）收報0.87元，升1.16%。維他奶（0345）收報18.26元，升1.44%。
遠展（0035）、新世界（0017）79億購佳兆業（1638）啟德地皮。遠展收報32.55元，跌5.79%。新世界收報32.55元，跌5.79%。佳兆業收報1.2元，升18.81%。
佳兆業（1638）耗28個月償還11億理財產品，今復牌。收報1.2元，升18.81%。
阿里健康（0241）中期轉蝕2.32億，績前股價創兩年低。見52周低7.52元，收報7.84元，跌0.88%。
澳門表示續與阿里巴巴（9988）保持合作。收報134.5元，升2.05%。
財經花生｜帝國科技（0776）推元宇宙遊戲，明年首季上線。創上市新高，見34.7元，收報33.3元，升5.88%。
世華（0685）中期淨虧損大減近9成至51萬美元，出版業務稅前扭虧。收報0.295元，無升跌。
萬華媒體（0426）中期虧損收窄至413萬元，次季扭虧賺6.9萬元。收報0.178元，無升跌。
小鵬汽車（9868）稱明年進軍瑞典丹麥荷蘭，今日股價績後升一成。創上市新高，見217元，收報211.2元，升1.34%。
大家樂（0341）羅德承：加價陷「兩難」不排除下半年或提價一元。收報14.04元，升2.03%。
傳旗下APP將暫停更新，騰訊（0700）：正配合監管升級保護措施。收報481元，升1.86%。
香港寬頻（1310）企業IT支援服務FixIT，擴展至大灣區。收報9.87元，無升跌。
惠譽：恐內地「零確診」政策影響澳門博彩業復蘇。
國家嚴打「飯圈」亂象，快手（1024）、抖音:將從多角度規範娛樂明星網上信息。收報98元，跌1.71%。
破頂股表現
破頂股包括，小鵬汽車（9868）創上市新高，見217元，收報211.2元，升1.34%；栢能集團（1263）創上市新高，見16.12元，收報15.88元，升3.52%；洛陽玻璃（1108）創上市新高，見16.5元，收報16.26元，升15.32%；易緯集團（3893）創上市新高，見0.93元，收報0.92元，升3.37%；帝國科技（0776）創上市新高，見34.7元，收報33.3元，升5.88%；中裕燃氣（3633）創52周高，見7.8元，收報7.78元，升1.04%；旺旺（0151）創52周高，見6.39元，收報6.38元，升0.79%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.076元，升1.33%；電訊數碼（6033）創52周高，見3.39元，收報3.39元，升0.89%；華新手袋（2683）創52周高，見0.46元，收報0.425元，跌1.16%。
破底股方面
破底股包括，百融雲（6608）創上市新低，見10.16元，收報10.6元，升2.71%；聯易融（9959）創上市新低，見5.78元，收報6.08元，升0.33%；康希諾生物（6185）見52周低149.2元，收報154.8元，升1.18%；李氏大藥廠（0950）見52周低3.3元，收報3.42元，升0.59%；阿里健康（0241）見52周低7.52元，收報7.84元，跌0.88%；神州控股（0861）見52周低4.06元，收報4.07元，跌0.49%；毛記葵涌（1716）見52周低0.54元，收報0.54元，跌3.57%；電視廣播（0511）見52周低4.8元，收報4.85元，跌2.02%；小米（1810）見52周低19.02元，收報19.64元，升1.97%；建行（0939）見52周低5.15元，收報5.18元，跌0.38%；原生態牧業（1431）見52周低0.32元，收報0.325元，跌2.99%；亞洲水泥（0743）見52周低4.94元，收報5.13元，跌1.16%；深圳國際（0152）見52周低8.5元，收報8.86元，跌1.12%；裕元工業（0551）見52周低14.36元，收報14.48元，跌1.9%。
異動股
上升異動股，包括，思考樂教育（1769）收報2.96元，升28.7%；易居企業（2048）收報1.58元，升24.41%；佳兆業（1638）收報1.2元，升18.81%；映客（3700）收報1.54元，升16.67%；魯大師（3601）收報2.12元，升15.85%；洛陽玻璃（1108）創上市新高，見16.5元，收報16.26元，升15.32%；華誼騰訊娛樂（0419）收報0.26元，升14.54%；天立教育（1773）收報2.08元，升13.66%；楓葉教育（1317）收報1.22元，升11.93%。
下跌異動股，包括，太睿國際控股（1010）收報4.2元，跌14.11%；維太創科（6133）收報0.29元，跌9.38%；PLATT NERA（1949）收報0.21元，跌8.7%；鴻承環保科技（2265）收報0.88元，跌8.33%；北控醫療健康（2389）收報0.096元，跌7.69%；創維集團（0751）收報4.69元，跌7.68%；春立醫療（1858）收報17.82元，跌7.57%；創勝集團醫藥（6628）收報53元，跌6.77%；修身堂（8200）收報1.45元，跌6.45%；遊萊互動（2022）收報0.088元，跌6.38%。
其他報道
中證監：正與美方解決中概股審計問題 支持華企選擇港為首要上市地
港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止7連升 跌穿0.095%
恒指高開14點 佳兆業升20% 遠展、新世界挫逾5% 恒大跌1%
恒大3億股交叉盤 符配股傳聞 海通持倉減少12億股 中南、金利豐增