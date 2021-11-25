聯儲局議息紀錄顯示偏鷹立場，港股表現反覆，恒指今早高開14點，曾倒跌最多152點，臨近半日尾市倒升最多44點，高低波幅197點。恒指半日升29點或0.12%，報24714點，成交金額636億元；國指跌2點或0.02%，報8792點。恒生科技指數收報6333點，升0.66%。