期內，集團收入36.04億元，按年跌18%；經營溢利大幅下降95%至4253.3萬元，主要是由於中國的銷售下滑；加上2019冠狀病毒病疫情逐漸受控，政府減少提供有關疫情的補貼，同時集團恢復去年於疫情下減少的廣告和推廣支出等。

期內集團於內地收入按年跌29%（以當地貨幣計跌35%）主要由於產品在夏季高峰期的7月至9月未有充份上架。隨著產品在9月底開始恢復上架，再配合消費者反應而逐步在各省份重新推出廣告宣傳 活動，預計銷售將有所改善。

港澳收入按年增加3%。集團解釋，雖然受疫情影響，惟香港業務仍受惠於成功推出新產品。

上半年集團毛利17.27億元，下跌28%，主要由於銷量減少所致，毛利率下跌至48%。上半年EBITDA大跌72%至3.2億元，少主要由於銷售表現下降、 經營費用增加及政府補貼大幅減少所致。

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