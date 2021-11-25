莫益標指出，以集團現時每年達20億元的EBITDA(除息税、折舊及攤銷前盈利)水平，足夠應付購併及建校區。至於澳洲國王學院跨出悉尼建新校，則無需如內地般購地建校，因此資本開支不大。他又說，參考集團過去5年收入每年複合增長40%，調整後利潤按年複合增長34%，料單在收生、學費增長帶動下，收入平均維持增長15%。

至於在購併方面，郭盈瑩稱，集團每年會在毛入學較低、入學及高考人數持續增加、人口淨流入省區，每年物色2至3項收購，並已在廣東、山東及河南作重點布局，購置目標多附800至1000畝或甚至1500至2000畝用地，可供未來擴充所需。

她又預期，在內地落實推動職教政策，料需時向下傳導，以中教為例，在剛過去年度，高等教育部門增長略超過10%，增長高過中職部門，但是長遠預期中職部門會有大增長，令集團每年收生保持10%增長的目標。中職的學費收費即使比高等教育有大分別，但是中職可作市場化發展並靈活招生，因此有利快速發展。集團亦因應開設信息技術、高端製造、新能源及智能汽車等產業相關學科，分別開285個、109個及180個本科專業、專科專業及教育專業學科，按年增加20個、38個及69個。集團亦已招聘及培訓具備職教及技術資格的雙資型師資，支持未來中職發展。

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